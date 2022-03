Iegaumējiet vārdu 'reparācijas' un 'kontribūcijas', Krieviju brīdina Zelenskis. Teksta tiešraide

Ir sākusies otrā nedēļa kopš Krievijas vadonis Vladimirs Putins paziņoja par "militārās operācijas" sākumu Ukrainā, kas patiesībā nozīmēja pilna mēroga iebrukumu. Soli pa solim tas ir nonācis pie nežēlīgas asinspirts, okupantu spēkiem nevairoties tiešā veidā ar raķetēm un artilēriju graut pilsētu dzīvojamos kvartālus. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (astotā diena)

Vairāk nekā 500 ārvalstu mediķu gatavi sniegt palīdzību Ukrainā, paziņojusi Ukrainas Veselības ministrija.

Krievijas okupantu karaspēks pilnībā ieņēmis Hersonas apgabala administrācijas ēku, sociālajā tīklā "Facebook" ziņo administrācijas vadītājs Genādijs Lahuta."Tomēr mēs neesam atteikušies no saviem pienākumiem," rakstīja Lahuta."Reģionālais operatīvais personāls, kuru es vadu, turpina strādāt un risināt aktuālas problēmas, lai palīdzētu novada iedzīvotājiem (..) Mēs gaidām humāno palīdzību." (BBC)

Krievija izmantos tiešāku pieeju savos centienos ieņemt Ukrainas pilsētas pēc tam, kad plāni ielenkt tādus mērķus kā Kijeva ir bijuši neveiksmīgi, sacīja NATO militārpersona. "Mēs redzam izmaiņas stratēģijā no Krievijas puses (..) Viņi mazāk koncentrējas uz pilsētu ielenkšanu, vairāk koncentrējas uz iekļūšanu tajās," CNN sacīja vārdā nenosauktā amatpersona. "[Smagāka] bombardēšana ir šīs [stratēģijas] maiņas blakusefekts," sacīja amatpersona. Runājot par okupantu spēku līdzšinējām problēmām, amatpersona teikusi: "Tā ir visa loģistikas ķēde, kas kaut kā nedarbojas [pareizi]. Tātad tas, ko mēs esam redzējuši, ir patiešām slikta stratēģija, apvienojumā ar sliktu sagatavošanos un morāles samazināšanos." "Viņiem nav pārtikas, viņiem trūkst degvielas un arī rezerves daļu," piebilda amatpersona.

Krievijas brutālais iebrukums ar ieganstu glābt tautu no “genocīda” ir šokējis daudzus un saliedējis Ukrainas tautu. Odesas pilsētas mērs Genādijs Truhanovs, kuru daži mēdza uzskatīt par prokrieviski noskaņotu, video uzrunā paudis nosodījumu iebrukumam. Ierakstā tiek rādīts bērnu centrs, kur izmitināti bērni no nelabvēlīgām ģimenēm. Truhanovs ar dzeltenu apsēju ap roku, ko par atpazīšanās zīmi izmanto Ukrainas aizstāvji, stāsta, ka bērni ir nobijušies no notiekošā. “Man ir jautājums. No kā jūs, bļ**, mūs glābjat?” nobeidz Odesas galva. View this post on Instagram A post shared by Геннадий Труханов (@truhanov_official)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien uzrunā brīdināja, ka Krievijai būs jāatlīdzina zaudējumi, ko tā nodara Ukrainai. Viņš kā īpašu piemēru izcēla Harkivas Debesbraukšanas katedrāles, kas ir viens no senākajiem pareizticības pieminekļiem pilsētā, apšaudīšanu. “Nav tāda bunkura, kur pārciest Dieva atbildi,” viņš uzsver. Ukraina atjaunos katru māju, ielu un pilsētu, viņš sola. “Un sakām Krievijai: ielāgojiet vārdus “reparācijas” un “kontribūcijas”. Jūs atlīdzināsiet visu, ko nodarījāt Ukrainai. Pilnā apjomā. Bet tos, kuri gāja bojā, mēs neaizmirsīsim. Mēs kopā ar Dievu,” Zelenski citē UNIAN.

Francijas varasiestādes trešdienas vakarā konfiscējušas jahtu, kas pieder Krievijas valstij piederošās naftas kompānijas "Rosņeftj" izpilddirektoram Igoram Sečinam, teikts Francijas Finanšu ministrijas paziņojumā.

IKEA slēdz visus 17 veikalus Krievijā. (BBC)

Ukrainas spēki Sumu apgabalā sasnieguši valsts robežu ar Krieviju, paziņojis Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Alekejs Daņilovs. Tas noticis robežsargu un armijas kopīgā operācijā kara septītajā dienā, raksta UNIAN. Trešdien par pretinieka satriekšanu un robežas sasniegšanu jau ziņoja mehanizētā kājnieku brigāde “Holodnij Jar”. Nekas vairāk par to, cik tas ir būtiski un cik plašā sektorā Ukraina atguvusi kontroli pār savu robežu, netiek paskaidrots.

Apvienotā Karaliste ir apsūdzējusi Krieviju termobārisko ieroču sistēmu izvietošanā Ukrainā, radot bažas, ka uzbrukumu postījumi varētu palielināties, Maskavai pastiprinot uzbrukumu lielākajām pilsētām nedēļu pēc iebrukuma kaimiņvalstī. "Cik tālu [Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins] dosies, kādus ieročus viņš izmantos, lai sasniegtu savu galveno mērķi, nav zināms, bet mēs esam redzējuši milzīgu artilērijas daudzumu. Mēs esam redzējuši termobārisku artilērijas ieroču sistēmu izvietošanu," 3. martā vizītes laikā Igaunijā teica Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless. Termobāriskie ieroči, ko dažreiz sauc par "vakuuma bumbām", pamatā iesūc skābekli no apkārtējā gaisa, lai radītu augstākas temperatūras sprādzienu nekā to spēj parastās bumbas. Lai gan tos nav aizliegts izmantot, šādu ieroču pielietošana ir pretrunīga, jo tie ir daudz postošāki nekā parastās līdzīga izmēra sprāgstvielas, un tām ir postoša ietekme uz ikvienu, kas atrodas sprādziena rādiusā. (RFE/RL)

Ukrainas prezidenta birojā uzskata, ka Rietumi piekritīs slēgt Ukrainas debesis Krievijas iebrucējiem un to kaujas lidmašīnām, kas uzbrūk ne tikai militārajiem mērķiem, bet arī dzīvojamām mājām, to portālam “Liga.net” pauda Prezidenta administrācijas vadītāja padomnieks Mihails Podoljaks. “Tā ir reāla tūkstošiem cilvēku dzīvību glābšana, kas var kļūt par raķešu triecienu un avio uzlidojumu upuriem tuvāko nedēļu laikā,” viņš uzskata.

Harkiva - pēc okupantu veiktās apšaudes. Fotogrāfija uzņemta 2. martā. FOTO; AFP/Scanpix/LETA

Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba jaunākajā paziņojumā teikts, ka kopš Krievijas invāzijas sākuma aptuveni 9000 Krievijas okupantu ir nogalināti vai ievainoti, raksta BBC.Tāpat teikts, ka Ukrainas spēki ir iznīcinājuši:217 tankus90 artilērijas sistēmas31 helikopteru30 lidmašīnas vai citus lidaparātus. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt.

IBSF paziņojumā gan nav nosodīts Krievijas agresora Vladimira Putina uzsāktais karš pret Ukrainu un iebrukums neatkarīgā valstī.

Krievijas uzbrukumos Ukrainas Harkivas apgabalam pēdējo 24 stundu laikā līdz ceturtdienas rītam nogalināti 34 civiliedzīvotāji un vēl 285 ievainoti, ziņo ārkārtas dienesti."Ienaidnieks turpināja uzbrukt dzīvojamajiem rajoniem un apdzīvotām vietām ar savām bumbām, šāviņiem," teikts Ukrainas Valsts ārkārtas palīdzības dienesta paziņojumā, uz kuru atsaucas CNN. Okupantu spēki jau vairākas dienas sistemātiski uzbrūk civilajiem objektiem, nogalinot civiliedzīvotājus, tostarp bērnus. Vairākas Rietumu valstu amatpersonas un eksperti brīdinājuši, ka šie brutālie uzbrukumi turpināsies arī turpmāk un, iespējams, kļūs aizvien intensīvāki.

Šķiet, ka jokdari izveidojuši Kremļa propagandas medija “Sputnik” alternatīvo vietni “Sputnik.com”. Kur lapas augšā redzama informācija par tūkstošiem pretkara protestos Krievijā aizturētajiem, par Krievijas karavīriem Ukrainā. Zemāk seko arī acīmredzams “joku” saturs, piemēram: “Vladimirs Putins paziņo par saderināšanos ar Aleksandru Lukašenko” vai “Putins atbalsta LGBTQI kopienu”.

Triju populārāko sporta spēļu federācijas pagaidām pieņēmušas dažādus lēmumus attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas dalību vietējos čempionātos.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiskojis jaunu video uzrunu, kurā apgalvo, ka Ukrainas aizsardzības līnijas noturas, taču saka, ka Krievijas pilsētu apšaudes bez apstājas norit jau kopš pusnakts. Viņš uzskata, ka izmaiņas Krievijas taktikā – vērsties pret civilajiem objektiem – liecina, ka Ukrainai ir izdevies pretoties Maskavas plānam ātri uzvarēt ar sauszemes uzbrukumu."Mums nav ko zaudēt, izņemot mūsu pašu brīvību," saka Zelenskis, piebilstot, ka Ukraina katru dienu saņem ieroču piegādes no saviem starptautiskajiem sabiedrotajiem. (BBC)

Francijas ārlietu ministrs Žans Īvs Ledriāns brīdinājis, ka situācija Ukrainā var vēl vairāk pasliktināties nerimstošās Krievijas bombardēšanas rezultātā. "Patiešām, iespējams, ka ļaunākais mums ir priekšā," Ledriāns ceturtdien sacīja intervijā Francijas medijam. Ukrainas militārpersonu un tautas sīvās pretestības dēļ Krievijas cerība ātri izbeigt karu pamazām zūd, viņš sacīja. Nepārtraukta spēku palielināšana ap lielākajām Ukrainas pilsētām, piemēram, Harkivu un galvaspilsētu Kijevu, var nozīmēt, ka karš nonāk aplenkuma stadijā, uzskata Ledriāns. "Jūs zināt, ka krievi ir pieraduši cīnīties aplenkuma loģikā - atcerieties Alepo un atcerieties Grozniju," viņš teica. Runājot par Kremļa saimnieku, agresoru Putinu, Ledriāns norādīja, ka Krievijas prezidents kļūstot aizvien izolētāks, atsaucoties uz ANO Ģenerālās asamblejas trešdien notikušo balsojumu par Krievijas iebrukuma Ukrainā nosodījumu, kurā tikai četras valstis nobalsoja par atbalstu Krievijai. (CNN)

Krievijas armija Ukrainā transportā, kas marķēts kā medicīniskais, pārvadājot munīciju, kā esot atklāts šajā gadījumā. https://twitter.com/antiputler_news/status/1499302036415856640

"Putinam nav nekādu izredžu to [karu] uzvarēt. Šajā fotoattēlā redzams, kā civiliedzīvotāji vakar bloķēja krievu iebrucējus Enerhodarā. Viens no simtiem šādu fotoattēlu un video," mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, piebilstot, ka Ukrainai nepieciešama tās partneru palīdzība. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499302851339866113

Vairāk nekā 3000 Ķīnas pilsoņu ir pārvietoti no Ukrainas uz kaimiņvalstīm Krievijas ofensīvas laikā, sacīja Āzijas valsts Ārlietu ministrijas pārstāvis Vans Veņbins. Atšķirībā no daudzām valstīm Ķīna nelika saviem aptuveni 6000 Ukrainā esošajiem pilsoņiem atstāt valsti dienās pirms Maskavas iebrukuma. Tā vietā Pekina paziņoja par evakuācijas plāniem drīz pēc Krievijas uzbrukuma sākuma. (Al Jazeera)

Treneris arī pauda stingru viedokli par Krievijas iedzīvotāju nostāju pret notikušo iebrukumu Ukrainā. Viņaprāt, ļaudis Krievijā mēdz arī izvēlēties nenostāties pret notiekošo, jo viņiem šādi dzīvot ir izdevīgi.

Ceturtdienas rītā okupantu gaisa uzbrukums skāris naftas bāzi Čerņihivas pilsētā valsts ziemeļos, ziņo Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests.

Francijas valdība liek saviem pilsoņiem pamest Krieviju, ja viņu klātbūtne tur nav "būtiska", ņemot vērā konflikta saasināšanos Ukrainā. Citas valstis nākušas klajā ar līdzīgām rekomendācijām. (BBC)

Mariupoles mērs Vadims Boičenko video uzrunā sacījis, ka pilsēta "pat nevar izvest ievainotos no ielām, no dzīvokļiem, jo apšaude nebeidzas". Pēdējās dienās tieši pret Mariupoli vērsti daži no intensīvākajiem okupantu uzbrukumiem. Apšaudēm, kuru rezultātā cietis liels skaits civiliedzīvotāju, pakļauta bijusi arī Harkiva.

Tiek likvidēta “Eho Moskvi” radiostacija un tīmekļa vietne, atsaucoties uz galveno redaktoru Alekseju Venediktovu, raksta portāls “Meduza”. Jau vakar Krievija bloķēja šo nosacīto opozīcijas mediju un pieprasīja izņemt tā lietotni no “Google Play” veikala. “Eho Moskvi” translācijas turpinās “YouTube” kanālā.

“Ukrainas armija un Ukrainas cilvēki ir īsti varoņi! Krievu teroristi, kas atnāca uz mūsu zemi, to sajuta! Ar mums ir patiesība, ar mums ir visa pasaule un ar mums ir uzvara!” raksta Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksejs Rezņikovs. https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1499277865187172352

Lielbritānijas valdība šorīt izsludinājusi papildu sankcijas saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Krievijas uzņēmumiem aviācijas un kosmosa nozarē vairs nebūs tiešas vai netiešas piekļuves Apvienotajā Karalistē bāzētiem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumiem. Paziņojumā teikts, ka šis pasākums "ierobežos ieguvumus, ko Krievijas uzņēmumi saņem no piekļuves globālajam apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tirgum". Tā mērķis ir "vēl vairāk izolēt Krievijas ekonomiku no starptautiskās finanšu sistēmas", paziņoja Londona. (Sky News)

Sieviete ar savu jaundzimušo kāda Kijevas dzemdību nama pagrabā. (AP/Scanpix/LETA)

“Neviens. Apzinieties to. Neviens. Ne Krievijā, ne Rietumos neticēja, ka mēs noturēsimies nedēļu. Vienīgie, kas ticēja, esam mēs un jūs. 24. februārī divas trešdaļas ukraiņu ticēja, ka pilna mēroga Krievijas iebrukuma gadījumā mēs izturēsim. Šodien tādu ir 90%,” skaidro Ukrainas aizsardzības ministrs. Šai pārliecībai pamats ir Ukrainas aizstāvju varonība, vadības profesionālais darbs, katra iedzīvotāja pašaizliedzība. “Mūsu mediķi, glābēji, komunālie dienesti, dzelzceļnieki, žurnālisti un finansisti notur savu fronti. Valsts neapstājās un cīnās,” viņš turpina. Ministrs izsaka pateicību vietējo administrāciju vadībām un aizsardzības štābiem, kas kļuvuši par “Eiropas priekšposteņiem”. “Mūsu bruņoto spēku iespējas aug, pienāk palīdzība. Daudzās vietās sevi spīdoši parādīja teritoriālās aizsardzības cīnītāji. Mūsu gaisa lapsenes kļuvušas par leģendu. Desantnieki, kājnieki, artilērija – visi pierāda, ka ukraiņi ir paši labākie,” tā Rezņikovs.

Apvienotās Karalistes drošības ministrs Deimians Hindss šorīt sarunā ar britu mediju "Sky News" raksturoja Krievijas armiju kā "nesaudzīgu iebrucēju spēku", piebilstot, ka tā rada ne tikai tūlītējus draudus Ukrainai, bet arī plašākus draudus "Eiropai un pasaulei".

Krievijas pētnieciskais žurnālists Romāns Aņins nepilnu gadu ir spiests dzīvot un strādāt kādā no Eiropas Savienības valstīm, jo tikai tā var turpināt pētīt korupciju lielvalsts elites aprindās.

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksejs Rezņikovs aicina iedzīvotājus uz totālu pretestību. “Vakar es aicināju pilsoņus uz totālu pretestību. Ir jāiznīcina pretinieka komunikācija. Tās metastāzes, ko tas cenšas ievilkt mūsu zemē. Krievijas okupanti nobijās no apkaunojošas sakāves un sāka īstenot noziegumus pret cilvēci. Viņi apšauda slimnīcas, nogalina sievietes un bērnus. Tā vairs nav armija – tie ir prasti gļēvuļi un teroristi. Priekšā ir vēl daudz pārbaudījumu, būs asinis, asaras, sāpes. Bet tagad kā nekad mums ir pamats būt pārliecinātiem par sevi. Un par tiem, kas ir blakus. Mēs noteikti uzvarēsim.Slava Ukrainai!”

Vēl trešdien IPC lēma, ka Krievijas un Baltkrievijas paralimpieši drīkstēs startēt zem neitrāla karoga, tomēr, pieaugot spriedzei tieši Pekinas paralimpisko spēļu mājvietā, IPC mainīja domas un lēma padzīt Krievijas un Baltkrievijas paralimpiešus no sacensībām.https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/others/paralimpiska-kustiba-maina-viedokli-krievijas-un-baltkrievijas-sportistiem-ludz-atstat-pekinu.d?id=54115336

Kijevas apgabala Borodjankā no apšaudītām dzīvojamām ēkām evakuēti simtiem cilvēku, ziņo Ukrainas Ārkārtas situāciju dienests.

Par to, kas ir "Stinger", var lasīt šeit.

ASV nedēļas laikā piegādājušas Ukrainai simtiem pārnēsājamo pretgaisa aizsardzības raķešu “Stinger”, raksta “Liga.net”.

Krievijas un Baltkrievijas sportisti nedrīkstēs startēt 2022.gada ziemas paralimpiskajās spēlēs Pekinā, paziņojusi Starptautiskā Paralimpiskā komiteja. (BBC)

“Kur Krievijas karavīru kolonnas, tur marodierisms, laupīšanas un slepkavības,” raksta Ukrainas prezidenta padomnieks Mihails Podoljaks. “Nepieciešami humānie koridori – produkti, medikamenti, ātrās palīdzības piekļuve, bērnu evakuācija. Gaidām aktīvu palīdzību no starptautiskām organizācijām, galvenokārt EDSO,” teikts ierakstā, https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499271259850522629

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija publicējusi jaunāko izlūkdienestu informāciju par Krievijas invāziju Ukrainā. Ministrija norāda, ka Harkivas, Čerņihivas un Mariupoles pilsētas joprojām "paliek ukraiņu rokās", neskatoties uz pēdējo dienu intensīvajām Krievijas apšaudēm. Tāpat ministrija atklāj, ka, lai gan "daži Krievijas spēki ir iekļuvuši Hersonas pilsētā", "militārā situācija [tur] joprojām ir neskaidra". Krievija ir paziņojusi, ka tā pilnībā kontrolē šo dienvidu ostas pilsētu, savukārt Hersonas mērs saka, ka Ukrainas spēku tur vairs neesot. Paziņojumā piebilsts, ka Krievijas karavānas "galvenā daļa", kas virzās Kijevas virzienā, joprojām atrodas vairāk nekā 30 kilometru attālumā no Ukrainas galvaspilsētas. Šo militāro kolonnu galvenokārt aizkavējusi "ukraiņu nelokāmā pretestība, mehāniski bojājumi un sastrēgumi". https://twitter.com/DefenceHQ/status/1499278184407314437

Bojāgājušo Krievijas iebrucēju skaits, ko norāda Ukraina, sakrīt ar aplēsēm, kādas nosauc Rietumu ierēdņi, raksta “NBC News” korespondents Ričards Endels. Vakar viņš minēja skaitli 5800. https://twitter.com/RichardEngel/status/1499119611190599686

Ukrainas militārās amatpersonas norādīja, ka okupantu spēki trešdien "nesasniedza galveno mērķi – ieņemt Mariupoli" un nav sasnieguši Doņeckas un Luhanskas "administratīvo robežu". Mariupole pēdējo dienu laikā bijusi pakļauta plašām un ilgstošām apšaudēm. Ukrainas bruņotie spēki piebilda, ka Krievijas karaspēks ir "ķēries pie lielo pilsētu dzīvojamo rajonu nakts apšaudes taktikas". (Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstījis rīkojumu par Ukrainas varoņa statusa piešķiršanu 15 karavīriem, pārsvarā jau pēc nāves. “Visi 40 miljoni kā šie 15 varoņi. Slava Ukrainai,” runu noslēdza Zelenskis.

Aizvadītajā naktī Krievijas spēki atkal apšaudījuši lielo pilsētu dzīvojamos kvartālus, ziņo Ģenerālštābs. Savukārt Melnajā jūrā Krievijas karakuģi “turpina šaut pa civilajiem kuģiem un gūstīt jūrniekus”, teikts paziņojumā. Akvatorijā novērota četru lielu desanta kuģu un trīs raķešu kuteru pārvietošanās Odesas virzienā. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263593572620395&show_text=true&width=500

Apburtais loks. Daudzi novērojuši, ka Putina lēmumi vairs nav racionāli, vai arī viņš balstās pilnīgi aplamā izpratnē par situāciju.

Ukrainas Ģenerālštābs aicina blogerus un medijus nepublicēt reālajā laikā informāciju par raķešu un artilērijas trāpījumiem – tas var okupantu artilēristiem palīdzēt koriģēt uguni.

https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/kanada-nosaka-sankcijas-pret-gazprom-un-rosneft.d?id=54115164

Vērdiņa analīzi par kara gaitu var redzēt šeit:

Zemessardzes komandieris, brigādes ģenerālis Egils Leščinskis šorīt intervijā LTV: "Zemessardzē šobrīd ir intensīvs pieteikumu saņemšanas laiks. Pēc Krievijas kara uzsākšanas ienākuši neskaitāmi telefona zvani, pieteikumi e-pastos. Vakar četru dienu laikā bija uzskaitīti 440 pieteikumi, kas uzrakstīti, lai iestātos Zemessardzē."

“Ukraiņi nebaidās. Mēs 350 gadus bijām Maskavas kolonija. Un tagad mēs esam ļoti, ļoti dusmīgi un ļoti, ļoti laimīgi,” no Kijevas “Delfi” raksta politologs Andrijs. Par situāciju Kijevā viņš stāsta, ka diversantu grupas darbojas naktīs un pa dienu nav bīstamas. Pilsēta gatavojas aizsardzībai un kļūst par lielu cietoksni. “Esmu drošs, ka kopā ar visu brīvo pasauli mēs uzvarēsim,” viņš pauž pārliecību, izsakot pateicību par Latvijas atbalstu Ukrainai.

Militārais analītiķis Mārtiņš Vērdiņš šorīt intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes": "Tas, ka Krievija meklē personālu otrajam uzbrukumu vilnim, nozīmē, ka lietas frontē iet ne pārāk labi."

Amerikāņu pāris ar četras dienas vecu bērnu kājām nokļuvuši līdz Ukrainas-Polijas robežai, lai nokļūtu drošībā, raksta CNN. Džesija un Džeikobs Bokmeni februārī ieradās Kijevā sagaidīt sava surogātmātes iznēsātā bērna dzemdības. Divas dienas pēc bērna dzimšanas sākās Krievijas iebrukums. Pāris sākumā devās uz Ļvivu, kur atradās pagaidu ASV vēstniecība, taču no normāli dažu stundu brauciena tagad satiksmes haosā šis attālums prasīja 27 stundas. Pa ceļam uzzinājuši, ka ASV vēstniecība jau ir slēgta, viņi devās uz Polijas robežu. Taču aptuveni 20 kilometrus pirms robežas satiksme pavisam apstājusies. Pēc stundām ilgas gaidīšanas automašīnā viņi izlēmuši par spīti aukstumam doties ar kājām, nevis nezināmu laiku turpināt gaidīt. Tagad ģimene jau ir drošībā savās mājās Kalifornijā.

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina šorīt LTV: "Kiberuzbrukumu intensitāte ir būtiski palielinājusies kopš pagājušās nedēļas vidus. Intensitāte ir augsta, redzam daudz piekļuves lieguma uzbrukumu, ir daudz krāpšanas gadījumu, bet pēdējās dienās nav sevišķu izmaiņu kibertelpas situācijā."

Gūstā saņemts Krievijas majors Dmitrijs Šiškanovs, kurš ir kara daļas Nr. 12676 komandiera vietnieks, stāsta, ka viņiem solīts, ka jau 2. vai 3. martā varēs atgriezties mājās. Iespējams, tas ir laiks, kad Putins plānoja pabeigt Ukrainas “militāro operāciju” jeb “denacifikāciju”, “atbruņošanu” un pārtraukt “genocīdu”.

Krievijas politiķis un valsts aģentūras “Roskosmos” direktors Dmitrijs Rogozins sūkstās, ka Īlona Maska kompānija “SpaceX” nodrošina Ukrainai savu satelīta internetu “Starlink”.

Viens no pasaulē lielākajiem aviobūves uzņēmumiem, Brazīlijas koncerns "Embraer" paziņojis par lidmašīnu rezerves daļu piegāžu Krievijai un klientu apkalpošanas apturēšanu. Iepriekš līdzīgi lēmuši arī tādi aviobūves milži kā "Boeing" un "Airbus". Brazīlijas uzņēmuma lidmašīnas iekšzemes reisos plaši izmanto Krievijas otra lielākā lidsabiedrība "S7 Airlines".

Ukrainas militārās industrijas uzņēmums “State Kyiv Design Bureau “Luch”” publicējis attēlu ar reaktīvās zalvjuguns sistēmu “Vilha”. Kā norāda kompānija, Ukrainā izstrādātā daudzstobru reaktīvās raķešu palaišanas sistēma nodrošinājusi apmēram 50 precīzus triecienus pa Krievijas armijas bruņumašīnu vienībām, gaisa aizsardzības sistēmām un citiem mērķiem.

Republikāņu senatori Marko Rubio un Čass Graslijs ASV Kongresā iesnieguši likumprojektu HEROIAM SLAVA , kas paredz ieviest sankcijas pret visiem Krievijas valsts uzņēmumiem, teikts Rubio tīmekļa vietnē.

Harkivas apgabala Izjumā aizvadītajā naktī apšaudītas privātmājas un daudzstāvu nami. Tiek ziņots par vismaz astoņiem bojāgājušajiem, starp kuriem divi ir bērni.

Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri ceturtdien apspriedīs pagaidu aizsardzību cilvēkiem, kuri bēg no kara Ukrainā."Eiropa atbalsta tos, kam nepieciešama aizsardzība. Visi, kuri bēg no Putina bumbām, ir laipni gaidīti Eiropā. Mēs nodrošināsim aizsardzību tiem, kas meklē patvērumu, un mēs palīdzēsim tiem, kuri meklē drošu ceļu uz mājām," paziņoja Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.

Ukraina trešdien saņēma jaunu partiju ar Turcijā ražotajiem kaujas droniem “Bayraktar”. Šie droni starptautisku uzmanību izpelnījās Kalnu Karabahas karā, kur Azerbaidžānas spēki ar tiem veiksmīgi grāva Armēnijas no Krievijas pirkto tehniku un pozīcijas. Pēc tam Ukraina sāka šo dronu iepirkšanu, un tie lieti noder arī šajā ukraiņu aizsardzības karā. Tagad dronam jau veltīta dziesma, kuras video kadros redzama Krievijas tehnikas sagraušana Ukrainā.

Ukrainas speciālo vienību karavīri, reaģējot uz okupantu artilērijas nežēlīgo civiliedzīvotāju bombardēšanu, turpmāk nemēģinās sagūstīt krievu artilērijas vienības, bet koncentrēsies uz to iznīcināšanu, vēstīts speciālās vienības "Facebook" lapā. "Piezvaniet savām mātēm pēdējo reizi, jūs drīz mirsiet. Mēs neesam nāve, mēs esam kas ļaunāks," okupantiem saka specvienības kareivji.

"Gandrīz 9000 nogalinātu Krievijas karavīru vienā nedēļā. Mikolajivas virzienā okupantiem nākas ar desmitiem helikopteru savākt savus nogalinātos un ievainotos," vēlā trešdienas vakarā teica Zelenskis.

Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) prokurors Karims Khans paziņojis, ka sākta izmeklēšana par situāciju Ukrainā. Krievija nav SKT dalībvalsts. Taču SKT joprojām var izmeklēt iespējamos kara noziegumus, kas pastrādāti Ukrainā, neatkarīgi no to pastrādāšanā apsūdzēto pilsonības.

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO) paziņojusi, ka trešdien Harkivā mirusi organizācijas pārstāve, viņa strādājusi speciālajā Ukrainas monitoringa misijā. Viņa cietusi laikā, kad centusies savai ģimenei sagādāt pārtikas rezerves.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot šausminošajiem notikumiem, Krievijai turpinot noziedzīgus mēģinājumus sagraut pilsētas un iznīcināt Ukrainas valstiskumu.

