Iespējamais Krievijas militārais baltvalis atsakās pamest Norvēģiju

Pie Norvēģijas krastiem zvejnieku pamanītais baltvalis, kurš aprīļa beigās kļuva pasaulslavens saistībā ar aizdomām, ka tas varētu būt Krievijas karaflotes vajadzībām apmācīts dzīvnieks, joprojām atrodas pie Finmarkas krastiem Norvēģijas ziemeļos, vēsta "The Washington Post".

Baltais valis pēdējās nedēļas laikā pārvietojies vien aptuveni 25 jūras jūdzes, medijam pastāstīja Norvēģijas zvejniecības pārvaldes amatpersona Jorgens Rī Vigs no Hammerfestas pilsētiņas. Baltvalis "bija pirmā lieta, ko redzēju no patruļlaivas loga", viņš norāda.

Izskatās, ka jūras dzīvnieks bauda cilvēku tuvumu, viņš spriež. Pretēji šīs sugas dzīvnieku normālajiem ieradumiem, šis eksemplārs ļaujot cilvēkiem glaudīt savu degunu.

Arī Rolvsojas salas Tufjorda vietējie iedzīvotāji stāsta, ka baltvalis dodas tiešā ceļā pie cilvēkiem un izpilda trikus – virpuļo, lec un ar vaļēju muti pieprasa zivis, raksta "The Guardian".

Ir skaidri redzams, ka dzīvnieks ir apmācīts atnest priekšmetus, kas tiek iemesti ūdenī, stāsta vietējā iedzīvotāja Linna Satera.

Draudzīgo baltvali pagājušajā nedēļā pirmie pamanīja zvejnieki. Dzīvnieks sekojis laivām un raustījis uz to sāniem atrodamās saites. Zvejnieki ziņoja varasiestādēm par nezināmas izcelsmes iejūgu uz baltvaļa ķermeņa.

Kopā ar zvejniecības pārvaldes amatpersonām iejūgs, uz kura varētu stiprināt kameru vai kādu ieroci, tika noņemts, bet uz tā atrodamie uzraksti liecināja, ka izstrādājuma izcelsmes vieta ir Krievija.

Vaļa uzvedība un iejūgs jūras ekspertiem lika domāt, ka tas varētu būt Krievijas flotes speciālo operāciju vajadzībām apmācīts dzīvnieks. Iejūgs ir nodots policijai tālākai izmeklēšanai, bet likumsargi vēl nav nākuši klajā ar nekādiem secinājumiem.

Tikmēr vaļa uzvedības rezultātā radusies alternatīva teorija – dzīvnieks varētu būt izbēdzis no jūras parka Sanktpēterburgā, kur izmitināti vaļi un delfīni, atzīmē "The Guardian".

Lai gan Krievijas Aizsardzības ministrija noliegusi, ka tai būtu jūras zīdītāju speciālo operāciju apmācības programma, pati ministrija 2016. gadā publicēja sludinājumu par delfīnu iepirkumu, raksta "The Washington Post". Tāpat ministrijas TV kanāls "Zvezda" ir ziņojis par baltvaļu, roņu un delfīnu apmācību polārajos ūdeņos.

Murmanskas jūras bioloģijas pētniecības institūtā karaflotes uzdevumā nesen eksperimentēts, vai baltvaļus var izmantot flotes bāžu ieejas apsardzībai Arktikas reģionā, kā palīgus dziļūdens nirējiem un teritorijā iekļuvušu svešinieku nogalināšanai, skaidro "The Guardian".

Delfīni un roņi savukārt apmācīti nest nirēju instrumentus, atrast jūrā nogrimušas torpēdas, mīnas un cita veida munīciju.

Jūras zīdītājus militāriem mērķiem jau labi sen ir apmācījuši amerikāņi – šāda programma pastāvējusi jau no 50. gadiem. Saskaņā ar ASV karaflotes informāciju delfīnu un jūras lauvas militāristiem palīdz atrast zemūdens mīnas, atrast objektus dzelmē un vākt izlūkošanas informāciju. Uzbrukuma operācijās šie dzīvnieki netiekot izmantoti.

Norvēģijas amatpersonas tagad domā, ko darīt ar par slavenību kļuvušo baltvali. Viens no variantiem paredz to pārvest to uz attālu salu, kur dzīvnieks varētu mitināties dabīgos apstākļos, skaidro "The Washington Post".

Tikmēr Norvēģijas Arktiskās universitātes pētnieks Auduns Rikardsens norāda, ka bažas rada dzīvnieka spējas pašam atrast sev pārtiku un izdzīvot, jo nebrīvē turētiem dzīvniekiem tas var izrādīties sarežģīti, raksta "The Guardian". Rikardsens iesaka cilvēkiem pārtraukt baltvali barot, lai tas pats mācītos medīt un, iespējams, pievienotos kādam balto vaļu baram.