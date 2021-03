Igauņi izmanto iespēju izņemt daļu no otrā pensiju līmeņa naudas, vēsta LTV

Igaunijas iedzīvotāji aktīvi sākuši izmantot valsts piedāvāto iespēju izņemt daļu no 2. līmeņa pensiju uzkrājumiem pirms pensionēšanās vecuma pienākšanas, sestdien vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma". To ļauj gada sākumā pieņemtā pensiju reforma, kas izraisījusi plašas debates sabiedrībā.

Reformas aizstāvji uzsver, ka tādējādi iedzīvotājiem tiek sniegta lielāka brīvība savu nodokļu izmantošanā. Tikmēr pretinieki bažījas par bezatbildīgiem lēmumiem, kas novedīs pie dziļas nabadzības vecumdienās.

Ieguldītos līdzekļus no pensiju sistēmas otrā līmeņa šā gada pirmajos trīs mēnešos izņēmuši desmitiem tūkstoši Igaunijas iedzīvotāju. Pēc pirmā viļņa janvārī situācija pašlaik ir stabilizējusies.

Aptuveni 130 000 jeb 17% no visiem, kuriem bija jābūt pensiju otrajam līmenim, ir iesnieguši prasību līdzekļus izņemt, LTV norādīja Igaunijas Pensiju centrā. No izņemtajiem līdzekļiem gan jāmaksā ienākuma nodoklis – 20% jaunākiem cilvēkiem, lai atturētu tos no pārāk ātras naudas izņemšanas, bet 10% – iedzīvotājiem, kuri vecāki par 60 gadiem.