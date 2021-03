Igaunijā inficēšanās ar koronavīrusu atklāta vēl 1542 cilvēkiem, Lietuvā – 450

Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta vēl 1542 cilvēkiem, bet no vīrusa izraisītās slimības Covid-19 miruši septiņi cilvēki, sestdien, 6. martā, paziņojis Veselības departaments. Savukārt Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 450 cilvēkiem, bet no vīrusa izraisītās slimības Covid-19 miruši desmit cilvēki, paziņojis Statistikas departaments.

Aizvadītajā diennaktī Igaunijā veiktas 7525 analīzes, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars bijis 20,5%. Pavisam Igaunijā veikti 975 820 testi nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Kopējais apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 73 684 , bet 39 259 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās. No Covid-19 pavisam Igaunijā miruši 644 cilvēki. Slimnīcās pašlaik tiek ārstēti 582 Covid-19 pacienti. Intensīvajā terapijā atrodas 56 cilvēki, 35 no viņiem tiek veikta plaušu mākslīgā ventilēšana.

Igaunijas Veselības departamenta aprēķinātais 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 6. martā ir 1253,67. Pret Covid-19 Igaunijā vakcinēti kopumā 97 858 cilvēki, tostarp 43 745 cilvēki saņēmuši arī otro vakcīnas devu.

Savukārt Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 450 cilvēkiem, bet no vīrusa izraisītās slimības Covid-19 miruši desmit cilvēki, sestdien paziņojis Statistikas departaments. Pagājušajā diennaktī veiktas 8226 analīzes, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars bijis 5,5%. Pavisam Lietuvā veiktas 2 166 372 analīzes.

Kopš pandēmijas sākuma inficēšanās ar jauno koronavīrusu valstī pavisam diagnosticēta 201 799 cilvēkiem un atveseļošanās apstiprināta 188 103 cilvēkiem. Vīrusa izraisītā slimība Covid-19 kopumā Lietuvā prasījusi 3321 cilvēka dzīvību.

Slimnīcās pašlaik tiek ārstēti 879 Covid-19 pacienti. 95 no viņiem atrodas intensīvās terapijas nodaļās, 48 slimniekiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilēšana. 739 pacientu ārstēšanā tiek izmantotas skābekļa maskas.

Pēc Statistikas departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 6.martā Lietuvā ir 242,8. Pret Covid-19 Lietuvā vakcinēti kopumā 209 199 cilvēki, tostarp 85 373 cilvēki saņēmuši arī otro vakcīnas devu.