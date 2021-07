Igaunija izraida Krievijas diplomātu

Uz Igaunijas Ārlietu ministriju (ĀM) ceturtdien izsaukts Krievijas vēstnieks Aleksandrs Petrovs un viņam iesniegta nota, kurā teikts, ka Krievijas vēstniecības diplomāts pasludināts par "persona non grata" un līdz ar to tiek izraidīts no Igaunijas.

"Tā ir atbilde uz mūsu konsula izraidīšanu no Krievijas, kā tas ir pieņemts starptautiskajā diplomātijā," sacīts Igaunijas ĀM paziņojumā.

"Mēs ceram, ka šī epizode nekaitēs Igaunijas un Krievijas divpusējām attiecībām. Igaunija joprojām ir ieinteresēta labās un konstruktīvās kaimiņattiecībās," norādījusi Igaunijas ĀM.

"Ļoti žēl, ka Krievija joprojām izvēlas nedraudzīgu saziņas veidu ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm," piebilsts paziņojumā, kurā nav minēts ne izraidāmā Krievijas diplomāta vārds, ne amats.

Jau ziņots, ka Krievija 7.jūlijā izraidīja Igaunijas konsulu Sanktpēterburgā Martu Leti, kuru Maskava apsūdz spiegošanā. Dienu iepriekš Leti uz neilgu laiku aizturēja Krievijas Federālais drošības dienests.

Igaunijas ĀM 7. jūlijā Letes aizturēšanu nodēvēja par provokāciju.

"Martu Leti aizturēja pēc darba tikšanās Sanktpēterburgas Valsts politehniskajā institūtā. Viņu aizturēja uz pusotru stundu," pavēstīja Lemmika. "FDD pastrādātais ir iestudējums, apsūdzības ir nepamatotas. Tas ir vēl viens piemērs tam, ka Krievija nav ieinteresēta draudzīgās attiecībās ar kaimiņvalstīm."

Pasaules diplomātijā ir ierasta prakse uz diplomāta izraidīšanu atbildēt ar to pašu.