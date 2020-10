Igaunija mīkstina prasības iebraucējiem, paredz izņēmumus Valgas un Valkas iedzīvotājiem

Igaunijas valdība piektdien nolēmusi mīkstināt prasības attiecībā uz pašizolāciju pēc ieceļošanas valstī, cita starpā nosakot izņēmumu attiecībā uz Valgas un Valkas iedzīvotājiem, kuriem no pirmdienas, 12. oktobra, pēc Latvijas un Igaunijas robežas šķērsošanas vairs nebūs obligāti jāizolējas.

Sākot no nākamās nedēļas, pašizolācija nebūs obligāta dvīņu pilsētas iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso abu valstu robežu, ja vien viņiem nebūs jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 simptomu.

Šāds izņēmums būs spēkā neatkarīgi no saslimstības rādītājiem Igaunijā un Latvijā.

Igaunijā nebūs jāizolējas, arī ieceļojot no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais jaunu inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nesasniedz 25.

Ja šis rādītājs būs robežās no 25 līdz 50, prasība pašizolēties stāsies spēkā tad, ja attiecīgajā valstī tas pārsniegs Igaunijas rādītāju vairāk nekā 1,1 reizi, savukārt no valstīm, kur saslimstība būs augstāka par 50 uz 100 000 iedzīvotāju, pašizolācija būs obligāta.

Atjauninātie valstu saslimstības rādītāji reizi nedēļā tiek publiskoti Igaunijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē, un koeficients 1,1 attiecībā pret Igaunijas rādītāju izraudzīts, pieļaujot novirzes 10% robežās, lai nebūtu jāveic pārrēķins atkarībā no nacionālo rādītāju izmaiņām nedēļas laikā.

Līdztekus minētajiem vispārējiem grozījumiem no 25 līdz 50 paaugstināts arī pieļaujamais saslimstības rādītājs, līdz kuram izolēšanās nav obligāta, iebraucot Igaunijā no Latvijas, Lietuvas un Somijas. Tāds grozījums palīdzēs garantēt, ka paliek spēkā līdzšinējais princips, kas ļauj no šīm valstīm ierasties Igaunijā, lai strādātu, mācītos, apmeklētu ārstu, būtu klāt neatliekamos ģimenes notikumos vai šķērsotu Igauniju tranzītā.