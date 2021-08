Igaunijā par prezidentu ievēl Alaru Karisu

Igaunijā otrdien, 31. augustā ievēlēts jauns prezidents - Alars Kariss. Oficiāli viņš amatā stāsies 2021. gada 11. oktobrī.

Kariss ir līdzšinējais Nacionālā muzeja direktors, un prezidenta amatam viņu virzīja vadošās koalīcijas spēki – "Reformu partija" un "Centra partija". Jaunais prezidents ievēlēts vēlēšanu otrajā kārtā.

Patlaban 63 gadus vecais Kariss pēc izglītības ir biologs un iepriekš ieņēmis gan Tartu Universitātes rektora, gan Valsts kontroliera amatus, bet par Nacionālā muzeja direktoru viņš kļuva 2018. gadā jeb divus gadus pēc jaunās Tartu uzbūvētās muzeja ēkas atklāšanas.

Līdzšinējās Igaunijas prezidentes Kersti Kaljulaidas kandidatūru valdošā koalīcija neatbalstīja.

Karisu ar ievēlēšanu kā viens no pirmajiem "Twitter" sveicis Latvijas prezidents Egils Levits, kā arī bijušais Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess.

Congratulations to Alar Karis as President-elect of Estonia! I look forward to working with you soon.🇱🇻🇪🇪🇪🇺

Õnnitlen Alar Karist presidendiks valimise puhul! Loodan heale koostööle juba lähitulevikus.🇱🇻🇪🇪🇪🇺