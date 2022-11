Igaunija sniegs miljons eiro grantu krievvalodīgiem privātiem medijiem

Igaunijas Kultūras ministrija izstrādājusi nolikumu finansējumam, kas paredz atbalstu Igaunijas neatkarīgiem privātiem medijiem, kuri saturu veido krievu valodā, raksta sabiedrisko mediju portāls EER

Ministrija šādi cer līdzsvarot krievvalodīgo informatīvo telpu un saliedēt Igaunijas sabiedrību.

Kopējais plānotais finansējums sasniegs vienu miljonu eiro, tomēr granta apmērs vienai iestādei nedrīkstēs pārsniegt 300 000 eiro. Mazākais pieejamais grants ir 10 000 eiro, turklāt no medijiem netiek prasīts līdzmaksājums.

Finansējuma piešķiršanas kārtības nolikums šobrīd iziet saskaņošanas posmu. Nolikuma paskaidrojumā sacīts, ka granti stiprinās jau esošās privātās krievvalodīgo mediju redakcijas Igaunijā, kā arī palīdzēs krievvalodīgo žurnālistiku Igaunijā veidot profesionālāku un daudzveidīgāku.

Mediju saturam, ko radīs un publicēs ar valsts atbalstu, ieskaitot oriģinālās ziņas, būs jābūt publiski pieejamam bez maksas.

Grantam var pieteikties privātas Igaunijā reģistrētas iestādes, kuras jau šobrīd rada žurnālistikas saturu un kurām kopš 2022. gada 1. maija bija gan igauņu, gan krievvalodīgā redakcija. Privātā medija saturam jāatbilst Igaunijas žurnālistu ētikas kodeksam.

Projektā nevar piedalīties pašvaldības vai to aģentūras, kuras nedrīkst būt grantam pieteikto mediju īpašnieki vai uzņēmuma akciju turētāji. Organizācijas, kas atbilst finansējuma saņemšanas kritērijiem, nedrīkst saņemt vairāk par 50% no savas peļņas no vietvarām.

Finansiālā atbalsta periods ir viens gads, periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.