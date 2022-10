Igaunija Ukrainai nodod no Krievijas agresijas atbalstītāja konfiscētus dronus

Igaunijas drošības dienesti Ukrainas armijai nodevuši dronus, kuri tika konfiscēti no cilvēka, kurš vāca tiem ziedojumus un vēlējās dronus nodot Krievijas armijai, vēsta igauņu medijs "EER News".

Igaunijas iekšējās drošības dienests sociālajos medijos rakstīja: "Atcerieties dronus, kurus mēs konfiscējām no personas, kas centās tos ziedot Krievijas agresijai Ukrainā? Nu, šie droni nonāca Ukrainā, bet frontes pareizajā pusē."

Remember the drones we confiscated from a person trying to donate them for the Russian aggression in Ukraine? Well, these drones still made it to Ukraine. But the right way around and on the right side of the battlefront. https://t.co/No38Bbjkom