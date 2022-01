Igaunijā uz mācībām ierodas seši ASV iznīcinātāji

Igaunijas gaisa spēku bāzē Emari trešdien ieradās seši ASV gaisa spēku iznīcinātāji "F-15E Strike Eagle", lai piedalītos mācībās "Astute Protector".

Galvenais iznīcinātāju uzdevums Igaunijā ir atbalstīt NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā, kuru rotācijas kārtībā decembrī pārņēma Beļģija, paziņoja Igaunijas Aizsardzību spēku Galvenajā štābā.

Savukārt Lietuvā ceturtdien Zokņu aviobāzē pie Šauļiem ieradīsies Dānijas iznīcinātāji "F-16", kas pastiprinās patrulēšanas misiju, kuru no Lietuvas vada Polija ar saviem iznīcinātājiem "F-16". Kopā ar sabiedrotajiem Baltijas valstīs mācībās plānots strādāt arī pie "gaiss-gaiss" un "gaiss-zeme" procedūrām.

Iznīcinātāji ""F-15E", kas ieradušies Igaunijā, pieder ASV Gaisa spēku 48. iznīcinātāju vienībai. Igaunijā tie ieradās no savas bāzes Leikenhītā, Lielbritānijā. Iznīcinātāji Igauniju atstās nākamās nedēļas beigās.

Sabiedroto gaisa spēku pavēlniecības štāba priekšnieks ģenerālmajors Jergs Leberts sacīja, ka NATO patrulēšanas misija Baltijas valstu gaisa telpā nodrošina nepārtrauktu modrību sabiedroto gaisa telpas uzraudzīšanā un veicina alianses kolektīvo aizsardzību. Viņš piebilda, ka izvietotie iznīcinātāji cieši sadarbosies ar jau šeit esošajām vienībām, lai uzlabotu alianses gatavību, operatīvo sadarbību un uzsvērtu ciešu solidaritāti aliansē.

ASV regulāri organizē tamlīdzīgas mācības, lai novērtētu savu spēku gatavību un nepieciešamības gadījumā izpildītu savas drošības saistības. Tādas mācības arī palielina NATO sabiedroto apmācību līmeni, lai reaģētu uz iespējamām krīzēm visa pasaulē.

Mācību laikā NATO iznīcinātāji atsevišķās vietās var veikt lidojumus zemā augstumā.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004. gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004. gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā. 2012. gadā NATO samitā Čikāgā tika nolemts, ka patrulēšanas misija Baltijas valstu gaisa telpā ir beztermiņa.