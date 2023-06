Igaunijas centrālā banka vēlas atteikties no viena un divu centu monētu izdošanas

Igaunijas centrālā banka ("Eesti Pank") vēlas pārtraukt 1 centa un 2 centu monētu izgatavošanu, norādot, ka tas būtu izdevīgi videi un nepalielinātu inflāciju. Tas atvieglotu arī veikalnieku darbu, raksta ERR.

Igaunijas Bankas skaidrās naudas un infrastruktūras nodaļas vadītājs Raits Rūzve sacīja, ka banka vēlas mainīt cenu noapaļošanas noteikumus, kas novērstu nepieciešamību pēc viena un divu centu monētām.

"Tagad ir divas alternatīvas. Pirmā būtu, ja Eiropas Komisija centralizēti ieviestu piecu centu noapaļošanas noteikumu. Diemžēl ne visas valstis tobrīd to ievēro. Tomēr vairākas valstis, tostarp Somija, Nīderlande , Beļģija, Īrija, Itālija un pavisam nesen Slovākija ir neatkarīgi noteikuši noapaļošanas likumus savās attiecīgajās valstīs," izteicās Rūzve. Viņš paredz, ka izmaiņas Igaunijā tiks ieviestas tuvākā gada vai pusotra gada laikā.

Katru gadu Igaunijas centrālā banka laiž apgrozībā lielu skaitu viena un divu centu monētu. Tās veido gandrīz 60 procentus no visām gadā emitētajām monētām. "Pēc viena darījuma šī viena un divu centu monēta vairs nav apgrozībā. Mazumtirdzniecības sektorā sīknauda tiek atdota patērētājam, un tad klients vairs neizvēlas norēķināties ar to mazās vērtības monētu vai atsakās no skaidras naudas aprites," sacīja Rūzve.

Kopš eiro ieviešanas Igaunijā "Eesti Pank" apgrozībā ir izlaidusi 612 tonnas viena un divu centu monētu. Ik gadu tiek izdoti 6,7 miljoni vienību viena centa un 6 miljoni vienību divu centu monētu. Šīs sarkanās monētas ir videi kaitīgākas nekā, piemēram, divu eiro monētas.