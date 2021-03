Igaunijas premjerministrei pozitīvs Covid-19 tests

Pirmdienas, 15. marta vakarā Igaunijas premjerministrei Kajai Kallasai konstatēts pozitīvs Covid-19 tests, liecina viņas paustā informācija sociālajā medijā "Twitter".

Viņa rakstīja, ka turpinās veikt savus premjerministres pienākumus attālināti.

Kallasa precīzi nezina, kā inficējusies, turklāt atgādina, ka vīruss ir mānīgs. Kā vienīgo simptomu viņa min nelielu drudzi, vēsta "Delfi.ee"

This evening I tested positive for COVID-19. I will remain at home until my recovery. Fortunately e-Estonia enables me to continue fulfilling all the tasks of the head of government virtually. Stay healthy!