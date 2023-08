Indēja ar insulīnu, špricēja gaisu. Mančestrā notiesāta medmāsa – septiņu jaundzimušo slepkava

Medmāsa no Apvienotās Karalistes Lūsija Letbija (Lucy Letby) atzīta par vainīgu septiņu bērnu slepkavībā slimnīcas jaundzimušo nodaļā, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Viņas darbību rezultātā – insulīna vai gaisa injicēšanas dēļ miruši septiņi jaundzimušie, kas padarījs Letbiju par Apvienotās Karalistes vērienīgāko mūsdienu sērijveida slepkavu, vēsta medijs. Savus noziegumus sieviete paveica kādā Liverpūles slimnīcā.

Tāpat 33 gadus vecā medmāsa atzīta par vainīgu divos slepkavības mēģinājumos, secināja tiesa. Kopumā par Letbijas upuriem atzīti 13 cilvēki. Daži no viņas upuriem bija tikko dzimuši – vienu vai divas dienas veci.

Vienā no gadījumiem Letbija nogalināja vienu no jaundzimušiem dvīņiem, un nākamajā dienā mēģināja nogalināt viņa dvīņubrāli, taču medmāsai tas neizdevās. Šobrīd izdzīvojušais bērns ir septiņus gadus vecs. Slepkavības mēģinājuma rezultātā viņš cieš no komplikācijām un ir ar īpašām vajadzībām.

Jaundzimušo slepkavības un to mēģinājumus Letbija veica laikā no 2015. līdz 2016. gadam. Vienu no jaundzimušajiem medmāsa mēģināja nogalināt divreiz, taču nesekmīgi.

Pēc tiesas nospriestā Letbija saņēma 14 mūža ieslodzījumus, kas nozīmē, ka par nodarīto viņa cietumā pavadīs visu dzīvi. Viņa ir ceturtā sieviete Apvienotajā Karalistē, kuras spriedumā noteikts, ka viņa nekad netiks izlaista no cietuma, vēsta "Skynews".