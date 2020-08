Indijā avarē pasažieru lidmašīna ar 190 cilvēkiem; 17 bojāgājušie (plkst. 23:13)

Indijā, Keralas štata Kalikutas pilsētas lidostā, no skrejceļa noslīdējusi aviokompānijas "Air India Express" pasažieru lidmašīna, kurā atradās aptuveni 200 cilvēku, piektdien vēsta britu raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz Indijas plašsaziņas līdzekļu ziņoto.

Lidmašīna ielidojusi no Dubaijas. Incidents noticis pulksten 19 pēc vietējā laika spēcīga lietus apstākļos, kas pavada musonu sezonu šajā valstī.

Savukārt CNN sākotnēji ziņoja, ka negadījumā dzīvību zaudējis pilots un divi pasažieri, bet vēlāk BBC vēstīja, ka upuru skaits šajā negadījumā pieaudzis līdz 16.

Aģentūra LETA vēsta, ka dzīvību zaudējuši vismaz 17 cilvēki. Lidmašīna "Boeing 737" ar 190 cilvēkiem noskrējusi no skrejceļa, kas atrodas uzkalnā, tad turpinājusi gāzties aptuveni desmit metrus pa nogāzi un salūzusi divās daļās, sacīja civilās aviācijas ministrs Hardīps Puri.

Galīgais bojāgājušo skaits var izrādīties lielāks, jo 30-40 ievainoto stāvoklis ir kritisks, ziņu aģentūrai DPA sacīja reģionālās administrācijas priekšnieks K. Gopalakrišnans.

Dzīvību zaudējuši divi lidmašīnas piloti, vēsta raidorganizācija NDTV.

Vairums upuru atradušies lidmašīnas priekšējā daļā, ziņo LETA.

Reisu bija organizējusi valdība, lai mājās nogādātu tos iedzīvotājus, kuri bija palikuši ārpus valsts saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisīto pandēmiju.

An airplane with almost 200 passengers has crashed at an airport in Karipur, India. We are praying for the safety of everyone on board. 🙏 pic.twitter.com/IcyAFzhCGo