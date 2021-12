Indijā avarējis helikopters, kurā atradās Aizsardzības štāba priekšnieks

Indijā Tamilnādas štatā avarējis bruņoto spēku helikopters, kurā atradās Aizsardzības štāba priekšnieks ģenerālis Bipins Ravats, pavēstīja gaisa spēki.

Avārijā gājuši bojā vismaz septiņi cilvēki, bet vairāki ievainotie nogādāti slimnīcā.

Nav zināms, vai Ravats negadījumā izdzīvojis.

Krievijā ražotajā helikopterā helikopterā "Mi-17V5" atradās 63 gadus vecais Ravats, viņa sieva un vēl 12 cilvēki, ieskaitot augstas aizsardzības jomas amatpersonas.

Televīzijas pārraidītajos kadros redzams, kā vietējie iedzīvotāji cenšas apslāpēt liesmas, kas pārņēmušas helikopteru.

Dota pavēle sākt izmeklēšanu par šo negadījumu, tviterī pavēstīja gaisa spēki.

Ravats ir augstākā Indijas armijas amatpersona. Viņš ir arī Aizsardzības ministrijas padomnieks.

Kā vēsta ziņu aģentūra "Press Trust of India", helikopters bija ceļā no gaisa spēku bāzes uz armijas aizsardzības dienestu koledžu, kad tas Tamilnādā netālu no Kunuras avarējis.