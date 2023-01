Indija drīzumā varētu kļūt par apdzīvotāko vietu pasaulē

Lai gan iedzīvotāju skaits Indijā strauji nepalielinās, gaidāms, ka valsts drīz kļūs par apdzīvotāko pasaulē, apsteidzot Ķīnu, ziņo aģentūra "Reuters".

Indijā šobrīd ir aptuveni 1, 39 miljardi cilvēku, kamēr Ķīnā šis skaitlis ir 1, 4 miljardi, ziņo "Reuters", atsaucoties uz valdības datiem.

230 miljoni no Indijas iedzīvotājiem dzīvo Uttaras Pradešas štatā, kas ir Indijas apdzīvotākā vieta. Vismazāk apdzīvotā teritorija ir Lakšadvīpa ar 38 000 iedzīvotājiem. Šo 32 kvadrātkilometru teritoriju veido 36 salas.

Indija ir viena no jaunākajām valstīm pasaulē. 27, 3% no populācijas ir vecumā no 15 līdz 29 gadu vecumam.

Indija ir arī viena no astoņām valstīm, kas veidos vairāk kā pusi prognozētā pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu.

Tomēr arī Indijas populācijas skaits strauji nepalielināsies. 2019. – 2021. gadā bērnu skaits uz vienu sievieti samazinājās līdz diviem, savukārt 1992. – 1993. gadā šis skaits bija 3, 4 bērni, ziņo aģentūra.