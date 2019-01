Indijā no pasaulē augstākās statujas pakājes pārvieto simtiem krokodilu

Indijas amatpersonas ir sākušas pārvietot aptuveni 300 krokodilus no ūdeņiem, kas atrodas pie pasaules augstākās statujas, lai ļautu apmeklētājiem doties uz šo tūrisma objektu ar lidmašīnu, sestdien, 26. janvārī, rakstīja raidorganizācija BBC.

Dzīvnieki, no kuriem daži ir apmēram trīs metrus gari, tiek ievietoti metāla būros un nosūtīti uz citu vietu Gudžaratas rietumu daļā.

Par populāru apskates vietu kļuvusī 182 metrus augstā bronzas skulptūra, kas atrodas aptuveni 200 kilometru attālumā no Ahmedabadas pilsētas, tika atklāta pagājušā gada oktobrī.

Statuja ir veltījums populāram indiešu politiskajam un sociālajam līderim Sardaram Patelam, vienam no Indijas neatkarības tēviem.

Šajā vietā netiek nodrošināti vilcienu pakalpojumi, tāpēc, lai nokļūtu pie statujas, zināmas kā "Vienotības statujas", ir jāizmanto autobuss, tāpēc valdība plāno izveidot speciālu vietu, kur nolaisties tūristu lidmašīnām, raksta CNN. Lai to izdarītu, ir jāpārvieto krokodili.

Daudzi dabas aizsardzības speciālisti ir kritizējuši šo plānu.

Vietējā mežsaimniecības pārstāve Anurada Sahu apgalvoja, ka instrukcija par krokodilu pārvietošanu nākusi no valsts pārvaldes "drošības apsvērumu dēļ, jo tūristu pieplūdums ir palielinājies", ziņo aģentūra AFP.

Līdz šim ir transportēti vairāki desmiti krokodilu.

Kopienas Zinātnes centra direktors Džitendra Gavali teica, ka lēmums aizvest krokodilus bija valsts savvaļas dzīvnieku aizsardzības tiesību aktu pārkāpums.

"Valdība apdraud viņu dzīves vidi un dzīvību," Indijas laikraksts "Times of India" citēja Gavali. "Valdība arī nav domājusi par to, kur tā droši atbrīvos notvertos krokodilus."

Vēl viens šī plāna kritiķis Bitu Sagals, žurnāla "Sanctuary Asia" redaktors, savu sašutumu pauda tviterī, retoriski jautājot, vai visi ir zaudējuši prātu.

