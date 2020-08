Indija sargā savu industriju – liedz importēt virkni ieroču

Indija, kas ir viens no lielākajiem bruņojuma importētajiem pasaulē, liegusi 101 veida ieroču un munīcijas importu valstī, vēsta militārais portāls "Janes".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Indija bruņojuma importa apjoma ziņā līdz šim atpalikusi vienīgi no Saūda Arābijas un Austrālijas, kā arī "konkurēja" ar Ķīnu, bet tagad pieņēmusi jaunu politiku, kuras mērķis ir aizsardzības industrijas pašpietiekamības panākšana.

Jaunajā importējamo bruņojuma preču aizlieguma sarakstā galvenokārt iekļauts tas ieroču, munīcijas, transportlīdzekļu un citu preču klāsts, kas valstī jau patlaban tiek ražots vai ir izstrādes stadijā. Tajā atrodami gan artilērijas ieroči, gan bruņutransportieri, iznīcinātājkuģi, zemūdenes un šī bruņojuma aprīkojums.

Piemēram, "Hindustan Aeronautics" šobrīd strādā pie vieglā kaujas helikoptera izstrādes, un attiecīgi šī tipa bruņojuma iepirkšana turpmāk no ārvalstīm tagad aizliegta ar likumu, lai veicinātu vietējā ražotāja attīstību. Pēc līdzīga principa Indijas valsts aizsargā šīs pašas kompānijas izstrādāto vieglo kaujas lidmašīnu tirgu. Tāpat turpmāk liegta gaiss-gaiss raķešu iepirkšana šo lidaparātu bruņošanai, jo šādas tehnoloģijas piedāvā citas Indijas kompānijas.

Saraksta pārnešana faktiskos aizliegumos gan nav tūlītēja, bet tiks ieviesta turpmāko dažu gadu laikā. No šā gada decembra tiks liegta 69 sarakstā minēto produktu ievešana, no 2021. gada decembra – vēl 11 produkti, bet no 2022. gada vēl 21. Tomēr skaitļi var mainīties, jo paredzēts aizvien papildināt arī pašu sarakstu, atsaucoties uz Indijas Aizsardzības ministriju, raksta "Janes".