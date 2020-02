Indija seko Turcijai – S-400 sistēmas iegūs līdz 2021. gada beigām

Krievija S-400 pretgaisa aizsardzības sistēmas Indijai varētu sākt piegādāt līdz 2021. gada beigām, atsaucoties uz amatpersonas teikto, raksta "Al Jazeera".

Indija jau 2018. gadā parakstīja piecu miljardu ASV dolāru vērtu līgumu par sistēmu iegādi. Toreiz ASV brīdināja, ka šis darījums var novest pie sankcijām no Vašingtonas puses. Līdzīgus brīdinājumus no ASV saņēmusi arī Turcija, kura iegādājusies S-400 sistēmas. Saistībā ar Krievijā ražotā bruņojuma iegādi Turcija tika izslēgta arī no pasaulē spējīgākā piektās paaudzes iznīcinātāja F-35 ražošanas programmas.

"Līgums tiek izpildīts atbilstoši grafikam. Pirmā piegāde paredzēta līdz 2021. gada beigām," izteikusies Krievijas amatpersona. Maskava ilgstoši piegādājusi bruņojumu Indijai. Pēdējo piecu gadu laikā Krievija veidojusi 62% no Indijā importētā bruņojuma.

Pēdējo gadu laikā Indija dažāda veida bruņojumu importējusi arī no ASV un Izraēlas. Iepriekš Indija ar Krieviju kopā izstrādāja piektās paaudzes iznīcinātāju, taču pēc projekta aizkavēšanās Indija no programmas izstājās, kritizējot Krievijas tehnoloģisko atpalicību.

Militārā uzņēmuma "Almaz Antei" ražotā S-400 ir modernākā Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma, kas paredzēta ekonomiski un politiski svarīgu objektu aizsardzībai pret aviācijas, taktisko un ballistisko raķešu uzbrukumiem. Tā spēj iznīcināt mērķus līdz pat 400 kilometru attālumā, turklāt vienlaikus var tikt vērsta pret dažādiem mērķiem.

Sistēmu bez Krievijas Bruņotajiem spēkiem izmanto arī Ķīnas, Baltkrievijas un jau pieminētie Turcijas spēki, kā arī pasūtījusi Saūda Arābija. Arī Irāka un Maroka vedušas sarunas par sistēmu iegādi, taču tās nav vainagojušās rezultātiem.