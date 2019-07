Indijas otrā misija uz Mēnesi atlikta

Svētdienas naktī plānotais starts atlikts tehniskas "aizķeršanās" dēļ, ziņo Indijas Kosmosa pētījumu organizācija (IKPO). "Chandrayaan-2", pirmās misijas, kam plānots nosēsties uz Mēness dienvidpola, starts pārcelts uz otrdienas rīta 00.21 pēc Latvijas laika.

Ja projekts noritēs veiksmīgi, Indija būs ceturtā valsts, kam izdodas piezemēties uz Mēness. Līdz šim to paveikušas ASV, Ķīna un Padomju Savienība.

IKPO rīkotā kosmosa izpētes misija uz Mēness virsmas meklēs ūdeni un minerālus, kā arī mērīs Mēnesstrīces.

Šis uzskatāms kā turpinājums "Chandrayaan-1" misijai, kas 2008. gadā no Mēness orbītas veica radara mērījumus un uz Mēness virsmas atklāja ūdeni. "Chandrayaan-2" palaišanu nodrošina 44 metrus augstā "GSLV Mk-III" raķete, kuras svars sasniedz 640 tonnas. Raķetes kopējā jauda ir aptuveni uz pusi vājāka nekā "SpaceX" izstrādātajai "Falcon 9", taču ar to pietiks, lai uz Mēnesi nogādātu ierīces mērījumu veikšanai no orbītas, kā arī piezemēšanās aprīkojumu un roveri "Pragyan" (tulkojumā no sanskrita - "gudrība"), kas uz Zemi sūtīs fotogrāfijas un mērījumu datus no Mēness virsmas.

Raķetes palaišanu otrdienas rītā IKPO plāno straumēt savā "YouTube" kanālā un "Facebook" lapā.