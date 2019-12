INF līguma beigas: ASV atkal izmēģina vidējā darbības rādiusa raķeti

ASV izmēģinājušas vidējā darbības rādiusa ballistisko raķeti .Šī ir otrā reize četru mēnešu laikā, kad ASV testē raķeti, kura būtu aizliegta INF līguma ietvaros.

ASV aizsardzības departaments ziņojis, ka izmēģinājums veikts no Vandenbergas Gaisa spēku bāzes, kura atrodas uz ziemeļrietumiem no Losandželosas. Raķete nolidojusi vairāk nekā 500 kilometru garu distanci un pēc tam iekritusi Klusajā okeānā, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

Pentagona pārstāvis norādīja, ka izmēģināts ticis raķetes prototips, kurš nebija apbruņots ar kodolgalviņu. Šāda tipa raķetes iespējams apbruņot ar konvencionālām, bioloģiskām, ķīmiskām un kodolgalviņām.

Šis ir otrais vidējā darbības rādiusa raķetes tests, ko ASV veikušas kopš 2. augusta, kad Vašingtona izstājās no INF līguma. Aukstā kara izskaņā parakstītais līgums starp ASV un PSRS aizliedza raķetes ar darbības rādiusu no 500 līdz 5500 kilometriem.

WATCH: U.S. test-fires ground-launched ballistic missile that was previously banned under the 1987 INF Treaty pic.twitter.com/Aw95ece4bb