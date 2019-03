Ir laiks atzīt Golānas augstienes par Izraēlas teritoriju, paziņo Tramps

ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka ir pienācis laiks pilnībā atzīt Izraēlas suverenitāti pār Golānas augstienēm, ko izraēliešu spēki sagrāba no Sīrijas 1967. gada karā.

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" Tramps uzsvēra, ka šim plato ir "kritiska stratēģiskā un drošības loma Izraēlai un reģionālajai stabilitātei".

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel's Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!