Irākā pašnāvnieku uzbrukumos vismaz 28 nogalinātie

Irākas galvaspilsētas Bagdādes ielās nogranduši divi cits citam ar vairāku minūšu atstarpi sekojoši pašnāvnieku sprādzieni, kuros gājuši bojā vismaz 28 cilvēki, bet vēl 73 ir ievainoti, atsaucoties uz Irākas Civilās aizsardzības departamenta vadītāju Kadimu Bohanu, vēsta Irākas Kurdistānas medijs "Rudaw".

Uzbrukumi notikuši atvērtā tipa tirgū Bagdādes centrālajā laukumā esošā Tadžaranas laukumā. Pašnāvnieki spridzekļu jostas detonējuši pēc tam, kad viņiem klāt pienākuši drošības struktūru darbinieki, jo radušās aizdomas par viņu mērķiem.

Pirmajos attēlos no notikuma vietas redzams, ka mirušie lielākoties ir tirgus pārdevēji, pircēji un nejauši garāmgājēji.

Video fiksēts otrā sprādziena brīdis:

Breaking: Moment of the second blast hitting shoppers in a public street market in Baghdad pic.twitter.com/8EFQEEg1g5