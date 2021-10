Irākas specdienesti noķēruši 'Daesh' grāmatvedi

Irākas specdienesti notvēruši Sami Džasimu al Džaburi, kurš atbildējis par teroristu grupējuma "Daesh" ("Islāma valsts") finansēm un ieņēma otro augstāko pozīciju kustības hierarhijā, vēsta RFE/RL.

Par Džasima noķeršanu paziņoja Irākas premjerministrs Mustafa al Kazemi.

Viņš aizturēts starptautiskas operācija laikā. Irākas premjers gan neprecizē, vai operācija notikusi Irākā. ASV par Džasima notveršanu bija izsludinājusi piecu miljonu dolāru atlīdzību.

Saskaņā ar ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) ziņām Džasims iedalīja līdzekļus teroraktu veikšanai, kā arī nodarbojās ar nelikumīgu naftas, gāzes, derīgo izrakteņu un antikvāru priekšmetu tirdzniecību grupējuma vārdā.

