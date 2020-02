Irānā ar koronavīrusu inficējies veselības ministra vietnieks

Irānā oficiāli par inficētiem ar koronavīrusa paveidu "Covid-19" pasludināti 95 cilvēki. Tomēr fakts, ka jau 16 saslimušie ir miruši un inficēto vidū ir pat veselības viceministrs, gan kāds parlamentārietis, raisījis starptautisko organizāciju bažas, ka valsts slēpj slimības izplatības patiesos apmērus Irānā.

Tuvo Austrumu valstī ir lielākais mirušo skaits no vīrusa ārpus Ķīnas, turklāt attiecība starp oficiāli reģistrētajiem letālajiem gadījumiem un inficēto skaitu ir daudzkārt lielāka nekā vidēji. Irānas veselības ministra vietnieks Iradžs Harirči vēl pirmdien medijiem pats noliedza patieso epidēmijas apmēra slēpšanu valstī (attēlā preses konferencē uzņemts foto), bet jau drīz pēc tam tika paziņots, ka inficēts ar "Covid-19" ir arī viņš pats.

Tas raisījis pastiprinātas aizdomas par patiesā epidēmijas mēroga neapzināšanos vai slēpšanu. Līdz šim saņemtā informācija no Irānas liecina, ka vairums mirušo un smagāk saslimušo ir vecāka gadagājuma cilvēki, bet trūkst informācijas par gados jaunajiem, kuru veselība ir izturīgāka, taču viņi paši ir vīrusu pārnēsātāji.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint presser along with spokesman of the government Rabiei yesterday among journalists. A footage published earlier had raised suspicion that he might had been infected with the virus. pic.twitter.com/IWKsga06SC