Irāna beidzot atzīst divu raķešu izšaušanu pret Ukrainas lidmašīnu

Irānas civilās aviācijas pārvalde pirmdien apstiprinājusi, ka pret Ukrainas pasažieru lidmašīnu tika izšautas divas raķetes.

"Izmeklētāji (..) atklāja, ka pret lidmašīnu tika izšautas divas "Tor-M1" raķetes," teikts pārvaldes mājaslapā publiskotajā paziņojumā, kas apstiprina laikraksta "The New York Times" ziņoto. Laikraksts publiskoja arī attēlus, kuros redzams, ka pret lidaparātu izšautas divas raķetes.

"Tor-M1" ir tuvas darbības zeme-gaiss raķetes, ko savulaik izstrādājusi vēl bijusī Padomju Savienība. Tās paredzētas uzbrukumiem lidaparātiem vai spārnotajām raķetēm.

Ukrainas pasažieru lidmašīna "Boeing 737" ar 176 cilvēkiem nogāzās 8. janvārī pie Teherānas dažas stundas pēc Irānas raķešu trieciena ASV bāzēm Irākā, kas bija sarīkots, atbildot uz 3.janvārī notikušo ASV gaisa spēku triecienu Irākā, kurā tika nogalināts Irānas ģenerālis un vēl deviņi cilvēki.

