Irāna drīzumā vēlēsies atsākt sarunas, pārliecināts Tramps

ASV prezidents Donalds Tramps paudis pārliecību, ka Irāna, kuras attiecības ar Vašingtonu pēdējo mēnešu laikā saasinājušās, drīz vēlēsies atsākt sarunas, ziņo portāls "Politico".

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" ASV prezidents noliedza laikrakstos "The New York Times" un "Washington Post" izskanējušo informāciju par to, ka viņa administrācijā pastāv domstarpības attiecībā uz Tuvu Austrumu politiku.

"Nav nekādas iekšējas cīņas. Tiek izpausti atšķirīgi viedokļi un es pieņemu galējo lēmumu – tas ir ļoti vienkāršs process. Visas puses, uzskati un politikas tiek aptvertas. Esmu pārliecināts, ka Irāna drīzumā vēlēsies runāt," tviterī rakstīja Tramps.

Nedēļas sākumā "The New York Times" ziņoja, ka ASV aizsardzības sekretāra pienākumu izpildītājs Patriks Šanahans prezentējis militāro plānu, kas paredz aptuveni 120 000 karavīru nosūtīšanu uz Tuvajiem Austrumiem gadījumā, ja Irāna uzbruktu ASV spēkiem vai paātrinātu kodolieroču izstrādes procesu. Tramps šo informāciju noliedza.

