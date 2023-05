Irānā izpildīti nāvessodi vēl trīs protestētājiem

Irāna saņēmusi nosodījumu no starptautiskajām organizācijām par nāvessodu izpildi vēl trīs vīriešiem, kas piedalījušies pagājušajā gadā uzsāktajos protestos, ziņo medijs CNN.

Varasiestādes nāvessodu Majidam Kazemi, Saleham Mirhašemi un Saīdam Jakubi izpildīja Isfahānā, piektdien paziņoja medijs "Mizan News". Notiesātos vīriešus apsūdzēja pagājušā novembrī protestu laikā notikušā uzbrukumā, kurā nogalināti trīs drošības darbinieki.

ASV Valsts departaments ceturtdien aicināja Irānu atturēties no nāvessodu izpildes, tiesas prāvas raksturojot kā "fiktīvas". Organizācija "Amnesty International" skaidroja, ka tiesu sistēmas process nav bijis pienācīgi ievērots un vīrieši caur Irānas tiesu sistēmu izvesti pārāk ātri.

"Nāvessoda izpilde pret protestētājiem ir ārpustiesas slepkavības par kurām amatpersonām, īpaši Ali Hamenei, jāuzņemas atbildība. Ja starptautiskā sabiedrība pret amatpersonām nevērsīs nopietnas sekas, šī nāves mašīna atņems simtiem protestētāju dzīvību. Šo nāvessodu mērķis ir pagarināt Islāma Republikas varu un tikai augsta politiskā cena var apturēt nāvessoda izpildes," savā "Twitter" profilā raksta organizācijas "Irānas Cilvēktiesības" direktors Mahmuds Amirijs-Moghadams.

The execution of protesters #SalehMirhashemi , #MajidKazemi and #SaeedYaghoubi are extrajudicial killings that Iranian authorities, particularly Supreme Leader Ali Khamenei, must be held accountable for. Unless the Iranian authorities are met with serious consequences by the… https://t.co/TwW0NvEx5u

"Slēdziet Irānas vēstniecības. Šis režīms ir nāvējošs vīruss un to nepieciešams izolēt. Pasaulei ir jārīkojas šodien, lai glābtu dzīvības desmitiem citu ieslodzīto, kuri ir notiesāti uz nāvi," savā "Twitter" profilā paziņoja žurnāliste Masiha Alinejada.

Shut down Islamic Republic embassies. Three young men were executed this morning for using their right to protest against the clerics. This regime is like a deadly virus and must be isolated. The world must act today to save the lives of dozens of other prisoners who are on death… https://t.co/LUonpeSCtk pic.twitter.com/PmKSghVKfa