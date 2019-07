Irāna izplatījusi video ar britu tankkuģa aizturēšanu

Irāna izplatījusi video, kurā redzama britu tankkuģa "Stena Impero" aizturēšana, raksta portāls DW.

Video redzams, kā ātrgaitas laivas pietuvojas tankkuģim un kā bruņoti karavīri no helikoptera nolaižas uz kuģa klāja.

Lielbritānija asi kritizējusi Irānas īstenoto tankkuģa aizturēšanu, nosaucot to par “naidīgu darbību”. Apvienotās Karalistes ārlietu ministrs Džeremijs Hants sestdien mikroblogošanas vietnē “Twitter” paziņoja, ka ir sazinājies ar Islāma Republikas ārlietu ministru Muhamedu Džavadu Zarifu. Hants norādīja, ka sarunas laikā paudis vilšanos par to, ka Irāna, pretēji iepriekš teiktajam, nav deeskalējusi situāciju.

Just spoke 2 Iranian FM Zarif &expressed extreme disappointment that having assured me last Sat Iran wanted 2 deescalate situation they have behaved in the opposite way.This has 2 be about actions not words if we are to find a way through.British shipping must & will be protected