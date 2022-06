Irāna kodolobjektos likvidē novērošanas kameras; apdraudēta JCPOA atjaunošana

Irāna 9.jūnijā sāka likvidēt visas Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) monitoringa iekārtas, kas uzstādītas saskaņā ar 2015. gadā parakstīto kodolvienošanos, kas saīsinājumā dēvēta par JCPOA. Šāda rīcība nozīmē, ka atgriešanās pie kodollīguma kļūst par gandrīz neiespējamu, vēsta aģentūra "Reuters".

Teherāna plāno likvidēt novērošanas iekārtas, tostarp 27 IAEA kameras, kas ir būtībā visas papildu pārraudzības iekārtas, kuras tika uzstādītas saskaņā ar kodolvienošanos.

Šo kameru demontāža rada nopietnu izaicinājumu aģentūras darbam Irānā, medijam "Politico" skaidroja IAEA ģenerāldirektors Rafaels Grosi.

Grosi uzsvēra, ka ja tas notiks, tad tiks veikts "liktenīgs trieciens" Irānas kodoldarījumam, kas reiz ierobežoja Teherānas kodolprogrammu apmaiņā pret sankciju atvieglojumiem.

"Ja aģentūra nevarēs nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi informācijai par Irānas programmu, IAEA nevarēs īstenot vienošanās uzraudzības un pārbaudes noteikumus," savā "Twitter" konta ierakstā norādīja Ieroču neizplatīšanas asociācijas direktore Kelsija Devenporta.

This is a very serious escalation. If the agency cannot ensure continuity of knowledge about Iran's program, the IAEA will not be able to implement the JCPOA's monitoring & verification provisions. So he is not exaggerating by calling this a "fatal blow." 1/ https://t.co/L15LucntW2