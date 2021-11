Irāna kodolvienošanās jautājumā pieprasa garantijas no ASV puses

Teherāna paziņojusi, ka Savienotajām Valstīm ir jāpiedāvā garantijas, ka tā vairs neatteiksies no kodolvienošanās ar Irānu, lai varētu panākt veiksmīgu iznākumu sarunām par šī līguma atjaunošanu, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

"ASV prezidents (..) nav gatavs dot garantijas. Ja pašreizējais status quo saglabāsies, sarunu rezultāts ir skaidrs," trešdien paziņoja Irānas Augstākās nacionālās drošības padomes vadītājs Ali Šamhani.

ASV eksprezidents Donalds Tramps 2018. gadā paziņoja par Vašingtonas izstāšanos no 2015. gadā parakstītās vienošanās, kura paredzēja ierobežojumus Irānas kodolprogrammai apmaiņā pret ekonomisko sankciju atcelšanu. Tramps gan izstājās no šī līguma, gan atjaunoja sankcijas pret Teherānu. Irāna, reaģējot uz šo soli, pamazām sāka atkāpties no līgumā noteiktajām saistībām, tostarp pārkāpjot noteikto urāna bagātināšanas limitu.

Pašreizējais ASV prezidents Džo Baidens ir apņēmies atkārtoti pievienoties darījumam, ja Irāna atkal sāks ievērot vienošanās ietvaros noteiktās prasības. Taču sešās netiešo sarunu kārtās Vīnē, kas sākās aprīlī, neizdevās panākt vienošanos. Paredzams, ka Teherāna šonedēļ paziņos precīzu datumu sarunu atsākšanai ar lielvarām.

30.oktobrī ASV, Vācijas, Francijas un Lielbritānijas līderi aicināja Irānu atgriezties pie kodolsarunām un atsākt ievērot 2015.gada kodolvienošanos, lai novērstu "bīstamu eskalāciju".