Irāna orbītā palaidusi militāro satelītu

Irānas Revolucionārā gvarde paziņojusi, ka orbītā palaists militārais satelīts, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

"Irānas pirmais militārais satelīts "Noor" šorīt divās fāzēs tika palaists no Irānas vidienes. Palaišanas mēģinājums bija veiksmīgs un satelīts sasniedza orbītu," ziņoja Irānas valsts televīzija.

Neatkarīgiem avotiem nav izdevies apstiprināt satelīta palaišanu, taču analītiķi izteikušies, ka šis notikums rada bažas par to, vai izmantotā tehnoloģija varētu palīdzēt Irānai attīstīt starpkontinentālās ballistiskās raķetes, atzīmē medijs.

Pēdējo mēnešu laikā vairāki Irānas satelītu palaišanas mēģinājumi bijuši neveiksmīgi. Jaunākais mēģinājums notika laikā, kad īpaši sarežģītas ir Irānas un ASV attiecības. Tāpat Islāma Republiku smagi skārusi jaunā koronavīrusa pandēmija.

Unconfirmed video circulating on #Iran #IRGC Telegram today from IRIB showing launch. Iran named this satellite Noor. Worth noting Iran also has an anti-ship cruise missile named Noor. This is also likely an attempt to divert domestic attention away from botched #COVID19 response pic.twitter.com/m9WmWGCDE4