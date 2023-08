Irāna plāno atvērt dronu ražotnes Baltkrievijā un Krievijā

Irāna plāno bezpilota lidaparātu rūpnīcu celtniecību Baltkrievijā un Krievijā, atsaucoties uz ASV domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) ziņojumu, raksta "Sky News".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Irānas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks šonedēļ Teherānā tiekoties ar Baltkrievijas aizsardzības ministru, aicināja uz plašāku sadarbību aizsardzības nozarē starp abām valstīm.

Tiek uzskatīts, ka abu valstu amatpersonas sanāksmē apsprieda arī "Shahed" bezpilota lidaparātu rūpnīcu izveidi Baltkrievijā, lai atbalstītu Krievijas karu Ukrainā.

Ukraina maijā apgalvoja, ka Irānas inženieri pēta, kā pārveidot rūpnīcas Baltkrievijas pilsētā Gomeļā par dronu ražotnēm. Mēnesi vēlāk ASV prezidenta Džo Baidena administrācija atklāja, ka Irāna palīdz Krievijai būvēt bezpilota lidaparātu ražošanas rūpnīcu Jelabugas pilsētā.

Šādas rūpnīcas ļautu Krievijai vieglāk iegādāties Irānas dronus, nepārvadājot tos caur Tuvajiem Austrumiem. Tas arī sniegtu stimulu Irānas ekonomikai, kurā inflācija ir aptuveni 47%. Irāna ir parakstījusi ilgtermiņa stratēģiskus līgumus gan ar Krieviju, gan Baltkrieviju.