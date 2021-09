Irāna turpinās sarunas par kodolvienošanās atdzīvināšanu, paziņo amatpersona

Irāna noteikti turpinās sarunas Vīnē par kodolvienošanās atdzīvināšanu, pirmdien paziņojusi Irānas Ārlietu ministrija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mēs drīzumā noteikti turpināsim [aprīlī] sāktās sarunas par 2015.gada Vīnes kodolvienošanās īstenošanu," paziņoja ministrijas preses pārstāvis, nenosaucot konkrētu datumu, kad jaunā Irānas ultrakonservatīvā prezidenta Ebrahima Raisi ieceltā komanda atsāks sarunas.

Pagājušajā nedēļā Raisi sacīja, ka Irāna atzinīgi novērtēs uz mērķi virzītas sarunas kā diplomātisku veidu, kā atrisināt domstarpības attiecībā uz kodolvienošanos. Taču viņš uzsvēra, ka šīm sarunām būtu jānotiek bez jebkāda spiediena un jākoncentrējas uz vienošanās īstenošanu, sevišķi ASV sankciju atcelšanu.

Aprīlī valstis, kas vēl ievēro kodolvienošanos, sāka sarunas ar mērķi panākt, lai arī Irāna un ASV atgriežas pie vienošanās ievērošanas.

ASV vienpusēji izstājās no vienošanās 2018.gadā un no jauna piemēroja Irānai ekonomiskās sankcijas. Irāna savukārt atkāpās no vienošanās noteikumiem.

Pēc Irānas prezidenta vēlēšanām jūnija vidū sarunas tika apturētas un tagad tās plānots turpināt ar jaunu komandu, ko izveidojis Raisi.

Irānas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis arī pavēstīja, ka Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektors Rafaels Grosi plāno apmeklēt Teherānu, bet norādīja, ka vizīte vēl nav apstiprināta.

"Mums ir respektabla un profesionāla sadarbība ar IAEA, un mēs ceram, ka tā turpināsies," sacīja ministrijas preses pārstāvis.

Viņš brīdināja par negatīvām sekām, ja IAEA locekļi izmantos šo aģentūru, lai virzītu savas politiskās intereses, un uzsvēra, ka tas var novest pie pretpasākumiem no Irānas puses.