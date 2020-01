Irānā Ukrainas lidmašīnas atlūzas šķūrē ar buldozeru; bažas par izmeklēšanas iespējām

Irāna 8. janvārī avarējušās Ukrainas lidmašīnas atlūzas šķūrē ar buldozeru, kas notikušās traģēdijas apstākļu rūpīgu izmeklēšanu padara teju neiespējamu, paziņojis žurnālistiskās izmeklēšanas grupas "Bellingcat" dibinātājs Eliots Higins.

"No cilvēkiem ar piekļuvi katastrofas vietai arvien vairāk un vairāk pienāk ziņojumi par to, ka atlūzas ar buldozeru tiek sastumtas kaudzē, īstu ekspertīzi padarot tuvu neiespējamai," Higins ierakstījis tviterī.

More and more reports from people with access to the crash site that the wreckage has been bulldozed into a pile, making a truly forensic investigation next to impossible. #PS752