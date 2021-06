Irānas jaunais prezidents šobrīd nesaredz iespēju tikties ar Baidenu

Irānas prezidenta amatā nule kā ievēlētais Ebrahims Raisi pirmdien apliecinājis, ka šobrīd nesaredz iespēju tikties ar ASV prezidentu Džo Baidenu, ņemot vērā Savienot Valstu līdera nostāju sankciju jautājumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā preses konferencē paziņoja Raisi, viņš nespēj iztēloties tikšanos ar Baidenu, jo ASV prezidents ignorē 2015. gada pasaules lielvaru un Teherānas kodolpaktu, atbalstot "necilvēcīgās sankcijas" pret Irānas tautu.

"Baidenam vispirms ir jāatceļ sankcijas, lai panāktu, ka Irāna atgūst ticību Savienotajām Valstīm," uzsvēra Raisi.

Vīnē kopš aprīļa noris lielvaru un Teherānas sarunas par Irānas kodolpakta glābšanu, cenšoties panākt, ka paktā atgriežas ASV, kas iepriekšējās Baltā nama administrācijas laikā to vienpusējā kārtā pameta, bet Irāna atsākt ievērot līguma nosacījumus.

Lielvaru un Irānas pārstāvji izteikušies, ka vienošanās panākšana esot tuvu.

Vienošanās, ko Irāna 2015. gadā parakstīja ar ASV, Lielbritāniju, Ķīnu, Franciju, Vāciju un Krieviju, apņemoties ierobežot savu kodolprogrammu apmaiņā pret sankciju atvieglošanu, atrodas uz sabrukuma robežas kopš 2018. gada, kad toreizējais ASV prezidents Donalds Tramps nolēma, ka Vašingtona no šā līguma izstāsies un atjaunos sankcijas pret Irānas ekonomiku. Pēc ASV lēmuma arī Irāna sāka atkāpties no līguma saistību izpildes, bet vairākkārt solījusi atsākt to ievērot, ja ASV atcels sankcijas.