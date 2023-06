Irānas žurnālistēm, kuras ziņoja par Mahsas Amini nāvi, draud nāvessods

Žurnālistes Niloufāra Hamedi un Elaheha Muhamadi, kuras bija atbildīgas par Mahsas Amini nāves aktualizēšanu, kā rezultātā valstī uzsākās plaša līmeņa protesti, šajā nedēļā stājās Irānas tiesas priekšā, ziņo medijs CNN.

Hamedi un Muhamadi pēdējos astoņus mēnešus atradās apcietinājumā. Sievietēm draud apsūdzības par "sazvērēšanos un dumpošanos pret nacionālo drošību" un "pretvalstisku propagandu". Par šādām apsūdzībām žurnālistēm draud arī nāvessods, informē bezpeļņas organizācija "Reporters Without Borders" (RSF).

Atsaucoties uz Irānas mediju "Shargh Daily" abas sievietes atsevišķi revolucionārās tiesas priekšā stājās pirmdien un otrdien.

Niloufar Hamedi and Elaheh Mohammadi, two brave Iranian journalists, are facing trial in the Islamic republic today for their “crime” of reporting the story of #MahsaAmini

They were only permitted to see lawyers the day before their trial.