Irānu sadusmo Krievijas un Lielbritānijas vēstnieku 'Teherānas konferences' kopbilde

Irāna uz pārrunām izsaukusi Krievijas un Lielbritānijas vēstniekus pēc tam, kad Krievijas vēstniecības "Twitter" kontā tika ievietota fotogrāfija, kurā pieminēta vēsturiskā Sabiedroto spēku līderu tikšanās Teherānā Otrā pasaules kara laikā, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība".

Attēlā redzams, kā Krievijas un Lielbritānijas vēstnieki sēž turpat, kur 1943. gada samita laikā kopā sēdēja Lielbritānijas premjerministrs Vinstons Čērčils un PSRS līderis Josifs Staļins.

Toreiz Teherānas konferencē Čērčilam un Staļinam pievienojās arī ASV prezidents Frenklins D. Rūzvelts (attēlā zemāk viņš redzams, sēžot pa vidu). Samita laikā - 1943. gadā - mūsdienu Irānas teritoriju bija okupējušas PSRS un Lielbritānija.

Irānas Ārlietu ministra amata kandidāts Hoseins Amīrs-Abdollahians sacīja, ka fotogrāfija ir "nediplomātiska" un apvainojums "Irānas tautas nacionālajam lepnumam". Savukārt Irānas aizejošais ārlietu ministrs Mohammads Džavads Zarifs šo fotoattēlu nodēvēja par "nepiemērotu".

🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi