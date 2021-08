'Iraqi Airways' paziņo par lidojumu uz Minsku pārtraukšanu uz nedēļu

Irākas nacionālā aviokompānija "Iraqi Airways" ceturtdienas vakarā paziņoja, ka uz nedēļu pārtraukusi lidojumus uz Baltkrievijas galvaspilsētu Minsku.

"Iraqi Airways" savā lapā sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja, ka pārtrauc lidojumus uz Minsku uz nedēļu, sākot no 5.augusta.

Tomēr Minskas lidostas interneta vietnē teikts, ka piektdien lidostā nolaidusies "Iraqi Airways" reisa lidmašīna no Bagdādes.

To apstiprina arī informācija vietnē "flightradar24.com", kurā iespējams sekot notiekošajiem lidojumiem.

Savukārt Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis paziņoja, ka Irākas ārlietu ministrs Fuads Huseins viņam apliecinājis, ka šī lidmašīna ieradusies, lai aizvestu mājās irākiešus, kuri vēlas atgriezties.

"Pēc ministra teiktā, tā ir tukša lidmašīna, kas atsūtīta pēc cilvēkiem, kuri vēlas doties atpakaļ. Vairāki avoti apstiprinājuši šo informāciju," ziņu aģentūrai BNS teica Landsberģis.

Viņš piebilda, ka, pēc nepārbaudītas informācijas, atgriezties vēlas apmēram 300 irākiešu.

Eiropas Savienības (ES) vēstnieks Irākā Mārtins Huts, atsaucoties uz vairākiem avotiem, jau trešdien ziņu aģentūrai BNS sacīja, ka nākamās desmit dienas lidojumi no Irākas uz Minsku varētu tikt atcelti.

ES ir iesaistīta sarunās ar Bagdādi par to, lai Irākā atgrieztos šīs valsts pilsoņi, kas nelegāli ieradušies Lietuvā, šķērsojot Baltkrievijas robežu. Tiek vestas arī sarunas par to, lai samazinātu lidojumu skaitu no Irākas uz Minsku.

Minskas lidostas un "Iraqi Airways" mājaslapā publiskotā informācija liecināja, ka "Iraqi Airways", kas līdz šim nodrošinājusi lidojumus uz Minsku no Bagdādes, plānoja tuvākajā nākotnē sākt lidojumus uz Baltkrievijas galvaspilsētu arī no Basras, Erbīlas un Suleimānījas.

Nelegālo migrantu plūsma pāri Lietuvas un Baltkrievijas robežai pēdējā laikā krasi pieaug. Kopš šā gada sākuma aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits pārsniedzis 4100. Lielākā daļa nelegālo migrantu ir Irākas pilsoņi vai par tādiem uzdodas.

Lietuvas amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai, jo Lietuva atbalsta Baltkrievijas demokrātisko opozīciju un ir sniegusi patvērumu tās līderei Svjatlanai Cihanouskai.