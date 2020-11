Īrija paziņo par Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanu decembrī

Īrijas valdība piektdien paziņoja par Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu mīkstinājumu, decembra sākumā atkalatverot mazumtirdzniecības vietas un daļu no sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Īrijas premjerministrs Mihals Mārtins sacīja, ka īriem Ziemassvētku sezonā vajadzētu atļaut baudīt "zināmu atelpu" pēc viņu ziedošanās pašizolācijas laikā.

Valsts kopš 21. oktobra sešas nedēļas ir bijusi pakļauta stingriem ierobežojumiem. Visas nebūtiskās mazumtirdzniecības un izklaides vietas ir slēgtas, cilvēkiem nav atļauts doties tālāk par pieciem kilometriem no mājām, un visi nebūtiskā darba darītāji ir spiesti strādāt mājās.

Otrdien tiks atkalatvērtas visas mazumtirdzniecības vietas un tādas pakalpojumu sniegšanas vietas kā frizētavas. Piektdien atsāks darbu krodziņi un restorāni, tomēr paliks slēgti tie krodziņi, kuros netiek piedāvāts ēdiens.

Ir paredzēts atkalatvērt arī muzejus, bibliotēkas un galerijas.

Decembrī tiks atsākti arī tādi sporta veidi kā golfs un teniss, kā arī atjaunos darbu vingrošanas zāles. Cilvēki arī drīkstēs apmeklēt dievkalpojumus.

No 18. decembra līdz 6. janvārim, kas ir galvenais svētku periods, cilvēki drīkstēs braukāt pa valsti. No 18.decembra arī tiks atļauts pulcēties cilvēkiem no ne vairāk kā trim mājsaimniecībām.

Valdība ignorēja Nacionālās sabiedriskās veselības ārkārtas komandas (NPHET) brīdinājumus vēl neļaut atvērt krodziņus un restorānus, jo trešdien tika reģistrēti 307 jauni Covid-19 infekcijas gadījumi un trīs jauni nāves gadījumi.

Valdība ieteica Ziemassvētku periodā valkāt sejas maskas iekštelpās, kur ir daudz cilvēku.

Kamēr Īrijā paredzēta ierobežojumu mīkstināšana, Ziemeļīrijā piektdien tika ieviesti stigri ierobežojumi uz divām nedēļām, slēdzot visas nebūtiskās mazumtirdzniecības vietas, tuvu konktaktu pakalpojumus, sabiedriskās ēdināšanas un dievkalpojumu vietas.

Ziemeļīrijā piektdien tika reģistrēts 391 jauns Covid-19 infekcijas gadījums un 12 jauni nāves gadījumi.