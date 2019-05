Īrijas iedzīvotāji referendumā atbalsta laulības šķiršanas atvieglojumus

Īrijas iedzīvotāji referendumā pārliecinoši atbalstījuši konstitucionālos grozījumus, lai atvieglotu šķiršanās procesu, liecina svētdien publicētie referenduma rezultāti.

Tie ir jaunākie grozījumi, lai modernizētu pamatlikumu valstī ar spēcīgām katoļticības tradīcijām.

82% no referenduma dalībniekiem atbalstījuši grozījumus normās, kas noteic, ka pārim jādzīvo šķirti četri no pieciem pēdējiem gadiem, lai varētu šķirt laulību. Referendumā, kas notika vienlaikus ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, piedalījās 51% balsstiesīgo Īrijas iedzīvotāju. Referenduma dalībniekiem tika jautāts, vai viņi atbalsta atteikšanos no atšķirtības perioda, ko likums pašreiz prasa ievērot pirms laulība var tikt šķirta.

Īrijas valdība plāno iesniegt likuma grozījumus, kas paredz, ka pārim, lai šķirtu laulību, atsevišķi jānodzīvo divi no pēdējiem trim gadiem.

Pašlaik Īrijas šķiršanās likumi ir vieni no stingrākajiem Eiropā, bet šķiršanās līmenis - viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Pēc referenduma, kad tā rezultātus būs parakstījis valsts prezidents, Īrijas parlamenta deputātiem būs tiesības atzīt laulības šķiršanu ārvalstīs.

Obligātu atšķirtības periodu pirms laulības šķiršanas prasa Īrijas konstitūcija. Šī prasība tika ieviesta pēc laulību šķiršanas aizlieguma atcelšanas pirms 24 gadiem.

1995. gadā referendumā laulības šķiršanu atbalstīja 50,28% vēlētāju, bet pret balsoja 49,72%.

Nesenajos referendumos par izmaiņām konstitūcijā īri atcēluši aborta aizliegumu un legalizējuši viendzimuma laulības. Pērn oktobrī vēlētāji atcēla reti izmantotu un nereti apsmietu konstitucionālu zaimošanas aizliegumu. Tāpat gaidāms, ka drīzumā tiks rosināts referendums, lai atceltu vai mainītu konstitūcijas pantu par "sievietes dzīvi mājās".