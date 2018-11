Īrijas un Ziemeļīrijas robeža: 'Brexit' uzplēš senas rētas

Tuvāko nedēļu laikā gaidāms Lielbritānijas parlamenta balsojums, kurā lems par atbalstu premjerministres Terēzas Mejas panāktajam "Brexit" vienošanās plānam. Tajā minēts arī vēsturiski jūtīgais Īrijas un Ziemeļīrijas robežas jautājums. Skaidrojam, kādēļ tas ir tik nozīmīgs un kādu lomu varētu spēlēt gaidāmajā parlamenta balsojumā.

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu līderi 25. novembrī pauda atbalstu diviem būtiskiem "Brexit" dokumentiem. Viens no tiem bija teju 600 lapaspušu garais vienošanās plāns. Dokumentā atrunāti vairāki svarīgi jautājumi par to, kā notiks Lielbritānijas izstāšanās no ES un kādas saistības abas puses uzņemas šī procesa laikā. Otrs ir politiska deklarācija par Lielbritānijas-ES attiecībām pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās.

Lai gan Lielbritānija oficiāli pametīs ES 2019. gada 29. martā, tā turpinās ievērot ES noteikumus un centīsies panākt jaunu tirdzniecības vienošanos ar Briseli līdz pat pārejas perioda beigām 2020. gada decembrī. Tomēr pastāv bažas, ka to neizdosies panākt pat šajā termiņā. Lai izvairītos no situācijas, kad starp ES dalībvalsti Īriju un Apvienotās Karalistes sastāvā esošo Ziemeļīriju ir apsargāta robeža, abas puses vienošanās plānā piekrita, ka Ziemeļīrija varētu turpināt sekot ES noteikumiem arī pēc pārejas perioda beigām.

Praksē tas nozīmētu, ka preces, kas no Lielbritānijas ienāk Ziemeļīrijā, būtu jāpārbauda un jānoskaidro, vai tās atbilst ES standartiem. Tāpat vienošanās plāns paredz pagaidu vienotas muitas zonas izveidi, kas nozīmē, ka Lielbritānija faktiski nepamestu muitas savienību līdz brīdim, kamēr abas puses vienojas, ka tas vairs nav nepieciešams.

Šie punkti vienošanās plānā radījuši bažas "Brexit" atbalstītājiem, kuri uztraucas, ka Lielbritānijai uz nenoteiktu laiku būs jāturpina ievērot ES noteikumus, tomēr tai nebūs iespējas tos ietekmēt, vēsta BBC. Turklāt, izstāties no muitas savienības Lielbritānija varēs tikai ar ES piekrišanu. Tomēr šī vienošanās ļautu izvairīties no regulētas robežas atjaunošanu starp Īriju un Ziemeļīriju – scenārija, kuru nevēlas nedz viena, nedz otra puse.

Kādēļ saglabāt atvērtu robežu

Kad 1998. gadā tika parakstīta "Lielās piektdienas" vienošanās, tas tika sveikts gan Īrijā, gan Lielbritānijā, jo ļāva panākt mieru Ziemeļīrijā pēc vairāku desmitgažu gariem nemieriem, kas prasīja tūkstošiem cilvēku dzīvību.

Nemieru un sadursmju pamatā bija sašķeltība Ziemeļīrijas sabiedrības uzskatos. Viena radikāli noskaņota sabiedrības grupa – unionisti – vēlējās, lai Ziemeļīrija ir daļa no Apvienotās Karalistes. Savukārt nacionālisti pieprasīja Ziemeļīrijas iekļaušanu Īrijas Republikas sastāvā. Tāpat abas sabiedrības grupas pārstāvēja atšķirīgas reliģiskās konfesijas – vairums unionistu bija protestanti, savukārt nacionālisti – katoļi.