'Iskander' un teltis: Krievijas spēki pie Ukrainas turpina nostiprināties

Krievijas spēki pie Ukrainas robežas, tostarp Baltkrievijā, turpina nostiprināties, liecina kompānijas "Maxar" ar satelītiem uzņemtie kadri.

Janvāra beigās uzņemtie kadri liecina par paaugstinātu kaujas gatavības pakāpi, ja salīdzina ar iepriekšējiem satelīta uzņēmumiem no 19. janvāra, par "Maxar" secināto ziņo raidsabiedrība CNN un aģentūra "Reuters".



Attēlos no karaspēka pulcēšanās vietām Krievijas Rietumu reģionos, anektētajā Krimā un Baltkrievijā redzamas armijas teltis, kas liecina, ka lauka nometnēs izvietota ne tikai tehnika, bet ierodas arī karavīri. Fotogrāfijas arī liecina par Krievijas spēku palielināšanos Baltkrievijā un raķešu "Iskander" izvietošanu šajā valstī.



Obuz-Lesnovsky training area, south-central Belarus. Troop camps with tents are visible. These are battle groups. 📸: @Maxar pic.twitter.com/3uaPnUb780