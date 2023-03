Islandē ieradusies amerikāņu 'pastardienas lidmašīna'

Uz militāro bāzi Islandē pārvietota ASV Jūras spēku gaisa komandcentra lidmašīna E-6B "Mercury", kas paredzēta darbam arī kodolkara gadījumā, tāpēc tiek saukta par "pastardienas lidmašīnu", liecina ASV Eiropas spēku pāvēlniecības paziņojums.

"Pastardienas lidmašīna" kodolkara apstākļos kalpo kā stratēģiskais vadības centrs un var sazināties ar raķešu kreiseriem, uz kuriem izvietotas starpkontinentālās kodolraķetes.

Lidmašīnas ierašanās Eiropā gan nav unikāla – vidēji tā apmeklē kontinentu divas trīs reizes gadā, atzīmē "Radio Svoboda".

Islandē atrodas ASV Keblavikas bāze. Sākotnēji tā darbojās no 1941. līdz 2006. gadam. 2016. gadā Vašingtona un Reikjavīka vienojās par ASV karavīru klātbūtnes atjaunošanu uz salas saistībā ar drošības situācijas pasliktināšanos Eiropā.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4