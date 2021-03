Islandē pie Reikjavīkas sācies vulkāna izvirdums

Islandē galvaspilsētas Reikjavīkas tuvumā piektdien sākās Fagradalsfjadla vulkāna izvirdums, paziņoja Islandes Meteoroloģiskais dienests.

"Saskaņā ar sākotnējo informāciju plaisa [Zemes garozā] ir apmēram 200 metrus gara," tvītoja Meteoroloģiskais dienests, parādot arī fotogrāfiju.

Meteorologi iepriekš paziņoja, ka tikušas izmērītas tikai nelielas seismoloģiskas svārstības.

Civilās aizsardzības un ārkārtas situāciju pārvaldības departaments tomēr brīdināja netuvoties vulkānam un netraucēt ārkārtas situāciju dienestiem notikuma vietā.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL