Čehijas rietumos, Pilzenē, ir valstī lielākais privātais muzejs, kas veltīts Austrumvācijā ražotajiem spēkratiem. Muzeja saimnieks Pavels Krovaks labprāt un ar aizrautību stāsta par katru eksponātu, austrumvācu autobūves vēsturi un labprāt dod padomus, kā pašam sākt kolekcionēt retro automašīnas.

Pilzenes muzejs “Divtaktu stāsti”, kurā ir apskatāmas 16 automašīnas, viens motocikls un vēl neskaitāmi daudzi citi priekšmeti, atrodas nelielā muižiņā pilsētas pievārtē, par kuru pirmās ziņas ir jau no 1379. gada. Muiža piederējusi brīvzemniekiem, kuri esot bijuši atbrīvoti no nodokļu nomaksas. Vēsturisko ēku kompleksu 1924. gadā iegādājās tagadējā muzeja saimnieka Pavela Krovaka vecvectēvs, kurš muižiņā ierīkoja lopu fermu. Pēc 2. pasaules kara īpašums tika nacionalizēts, ēkas tika pamatīgi nolaistas, un tās pat bija plānots nojaukt, tomēr komunisti to nepaguva izdarīt. Krovaka ģimene īpašumu atguva 1992. gadā un sāka to atjaunot. Tā kompleksā bija vairākas ēkas, Krovaks sāka domāt, kā tās izmantot, līdz beidzot nolēma muižiņā izstādīt savu automašīnu kolekciju.

2007. gadā Austrumvācijas autoindustrijas lepnuma – Pilzenes “Trabant” fani svinēja 50 gadu jubileju, kopš no konveijera nobrauca pirmā šīs markas automašīna. Pavels Krovaks kopā ar draugiem savāca 50 dažādus “Trabant” auto, izbrauca parādē pa pilsētu un savā muižiņā uz vienu dienu izstādīja savus spēkratus. Pēc šī pasākuma viņš sāka domāt par “Trabant” muzeja izveidi, un 2015. gada 30. aprīlī muzejs vēra savas durvis.