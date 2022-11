ISW: Baltkrievija karā Ukrainā neiesaistīsies iekšpolitisku apsvērumu dēļ

Baltkrievijas iesaistīšanās Krievijas uzsāktajā karā Ukrainā joprojām ir mazticams scenārijs, raksta ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) analītiķi.

Eksperti norāda, ka Baltkrievija, visdrīzāk, karā Ukrainā neiesaistīsies, jo šāds solis radītu lielus izaicinājumus diktatora Aleksandra Lukašenko režīmam.

Ukrainas izlūkdienesti ziņoja, ka Krievijas specdienesti plāno "viltus karoga" uzbrukumus Baltkrievijas kritiskajai infrastruktūrai, visticamāk, mēģinot izdarīt spiedienu uz Baltkrievijas militārpersonām iesaistīties karā Ukrainā. Šie Maskavas centieni, kā norāda eksperti, visdrīzāk, būtu neveiksmīgi.

Ukrainas Galvenais militārās izlūkošanas direktorāts (GUR) 20. novembrī ziņoja, ka Krievijas specdienesti plāno veikt vairākus viltus teroristu uzbrukumus Baltkrievijas kritiskās infrastruktūras objektiem, īpaši Baltkrievijas atomelektrostacijai "Ostrovets". GUR arī ziņoja, ka Krievijas specdienesti uzbrukumos vainos Ukrainas un NATO dalībvalstis, lai paātrinātu Baltkrievijas militārpersonu iesaistīšanos Krievijas karā Ukrainā, atgādina ISW.

Potenciālas "viltus karoga" operācijas, visticamāk, nemainīs iekšpolitiskos faktorus, kuri domnīcas ieskatā, ierobežo Lukašenko vēlmi iesaistīties karā Krievijas vārdā.