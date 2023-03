ISW: drona notriekšana neizraisīs tiešu konfrontāciju starp ASV un Krieviju

ASV bezpilota lidaparāta sadursme ar Krievijas iznīcinātājiem Su-27 nenovedīs pie plašākas eskalācijas starp abām valstīm, raksta ASV bāzētā domncīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Divas Krievijas lidmašīnas Su-27 starptautiskajā gaisa telpā virs Melnās jūras notrieca ASV bezpilota lidaparātu "MQ-9 Reaper". ASV ģenerālis Džeimss B. Hekers paziņoja, ka divas Krievijas lidmašīnas notrieca dronu, gandrīz izraisot abu lidmašīnu avāriju un incidentam rezultējoties ar bezpilota lidaparāta zaudēšanu.

Domnīcas eksperti norāda, ka incidents neizraisīs eskalāciju uz tiešu konfliktu starp Krieviju un ASV. Krievijas spēki gadu desmitiem ir izmantojuši piespiedu signālus pret ASV un sabiedroto lidojumiem un jūras spēku kuģiem vairākos reģionos, neizraisot konfliktu.

ASV un Krievijas prezidenti saglabā pilnīgu brīvību izvēlēties, kā reaģēt uz šādiem incidentiem, un eskalācija šādās situācijās nav automātiska atbilde, skaidro ISW.

Ņemot vērā ASV prezidenta Džo Baidena atkārtotās apņemšanās izvairīties no Savienoto Valstu spēku iesaistīšanas tiešā konfliktā ar Krieviju un Kremļa nepārprotamo un vairākkārt demonstrēto nevēlēšanos iesaistīties karā ar NATO, nav iemesla, lai šādi incidenti izraisītu bīstamu eskalāciju, argumentē analītiķi.