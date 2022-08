ISW: Irāna, iespējams, nosūtījusi pirmos dronus uz Krieviju

Oficiāli vēl neapstiprināti 2. augusta ziņojumi liecina, ka Irāna, iespējams, ir nosūtījusi pirmo bezpilota lidaparātu jeb dronu partiju uz Krieviju, raksta ASV bāzētā domnīca “Institute For The Study Of War” (ISW).

Soctīklos atrodami ieraksti, kuros, atsaucoties uz neoficiāliem Irānas avotiem, teikts, ka Islāma Republika uz Krieviju nosūtījusi bezpilota lidaparātu partiju, kā arī Irānas pilotus un tehniķus, kuri saņems apmācības par Krievijas lidmašīnu Su-35 izmantošanu un remontu.

ISW uzsver, ka nevar pilnībā apstiprināt šo informāciju, tomēr norāda, ka tas atbilst nesenajiem ziņojumiem, ka Teherāna un Maskava turpina ciešāku sadarbību aviācijas jomā, lai apietu starptautiskās sankcijas pret Krieviju un Irānu, kā arī, lai atbalstītu Krievijas agresiju Ukrainā. Ja šis apgalvojums ir patiess, tas liecina, ka Irāna, iespējams, saņem Krievijas lidmašīnas Su-35 apmaiņā pret bezpilota lidaparātiem, kas varētu būt daļa no Maskavas un Teherānas 26. jūlijā parakstītās vienošanās, norāda analītiķi.

Vienošanās paredzēja, ka Irāna palielinās pasažieru lidojumu apjomu uz Krieviju un arī remontēs Krievijas lidmašīnas. Teherāna var mēģināt izmantot šo vienošanos, lai nodrošinātu Krievijas kaujas lidmašīnu iegādi.

Krievijas iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā.

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.