ISW: kaujās Ukrainā, iespējams, iznīcināta brigāde, kas vainojama pastrādātajās zvērībās Bučā

Kaujās, visticamāk, iznīcināta Krievijas 35. vispārējās armijas 64. atsevišķā gvardes motostrēlnieku brigāde, kas bija iesaistīta zverību pastrādāšanā Kijivas apgabalā, ziņo ASV bāzētā domnīca "Institue for the Study of War" (ISW).

Medija "Radio Brīvā Eiropa/ "Radio Brīvība" žurnālists Marks Krutovs veica izmeklēšanu par brigādi pēc tās piedalīšanās zvērībās Bučā, un secināja, ka pēc smagajām kaujām uz ceļa Izjuma- Slovjanska, tā vairs nepastāv.

Žurnālists ziņojis, ka no 1500 karavīriem, kas bija brigādē pirms kara, iespējams, 200-300 ir nogalināti. Savukārt 700 līdz pat 1000 ir tikuši ievainoti kaujās, ziņo ISW.

Domnīca skaidro, ka Krievijai ir raksturīgi izjaukt un sadalīt savas vienības, ja tās kaujas laikā tiek smagi ievainotas, bet šajā gadījumā Krievijas prezidents Vladimirs Putins nevar izjaukt 64. atsevišķās gvardes motostrēlnieku brigādi, neradot apkaunojumu Maskavai.

18.aprīlī pēc Bučā atklātajiem kara noziegumiem, ko veica šī brigāde, Putins tai piešķīris "goda sargu" titulu. Vēlāk brigāde no savām atkāpšanās pozīcijām Maskavā, steidzās atpakaļ uz Ukrainas austrumiem, neatpūšoties un neatvēlot laiku, lai pārgrupētos vai saņemtu jaunu ekipējumu. Tolaik izskanēja minējumi, ka Kremlis dedzīgi vēlas, lai brigāde tiktu iznīcināta, lai izvairītos no kara noziegumu atklāšanas.

Avoti ziņo, ka Krievijā izveidots piemiņas dēlis 44 kritušajiem brigādes karavīriem, kuriem pēc nāves piešķirts apbalvojums. Vietnes "Twitter " ierakstā minēts, ka šie kritušie ir tikai desmitdaļa no okupantiem, kuri gāja bojā Ukrainā.

This is reportedly a board showing 44 soldiers from the 64th Motorized Rifle Brigade who posthumously received the Order of Courage. The source says this is only 1/10 of the brigade's soldiers who were killed in Ukraine.https://t.co/Uu0D0nMSLLhttps://t.co/CiPi8bzxOs pic.twitter.com/1ORv1zRcEZ